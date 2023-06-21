Advertisement

صحة

"الجنس" وتحديد أنواع السرطانات... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1079958-638230103269097013.jpg
Doc-P-1079958-638230103269097013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المعروف منذ فترة طويلة أن الرجال يصابون ببعض أنواع السرطان أكثر من النساء، وكان الافتراض أن السبب هو التدخين واستهلاك اللحوم بشكل أكثر، لكنّ دراستين جديدتين تفندان ارتباط المرض بالجنس.

وتوصلت الدراستان اللتان نشرتا، الأربعاء، في مجلة "نايتشر" إلى أن علم الوراثة قد يفسر سبب الإصابة بالسرطان أكثر من الجنس، وفق تقرير من صحيفة "يو أس توداي".
Advertisement

ولدى الذكور، عادة، كروموسوم Y واحد وكروموسوم X واحد، بينما يكون لدى الإناث كروموسومان X. ولكن مع تقدم العمر، يمكن أن تفقد بعض الخلايا الذكرية كروموسوم Y وهو ما يزيد احتمال الإصابة بالسرطان.

ومع تواجد عدد قليل من كروموسومات Y في خلايا الدم، يصبح الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والحالات العصبية والسرطان.

وأظهرت الدراستان أن تناقص كروموسوم Y يؤدي إلى انتشار السرطان ويضعف من قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الأورام ومهاجمتها.

وبسبب ذلك، يكون سرطان القولون والمستقيم المتحور مثلا أخطر عند الذكور أكثر من النساء.

ويكون سرطان المثانة أخطر عند النساء عامة، لكن عندما يصاب الرجل بسرطان المثانة مع تناقص كروموسوم Y يكون السرطان بنفس السوء لدى النساء، كما قال ثيودوريسكو الذي يدير معهد صموئيل أوشين الشامل للسرطان في Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.

ورحب ديفيد بيج ، عالم الأحياء في معهد وايتهيد للأبحاث الطبية الحيوية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بتحول الباحثون إلى الاهتمام أكثر بدور الكروموسوم في السرطان.

وكرس حياته المهنية لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها كروموسوم Y على صحة الإنسان، وقال للصحيفة إن "ذللك تغير كبير ومهم" في البحث العلمي حول السرطان.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2023-06-22
23:36 | 2023-06-21
23:00 | 2023-06-21
16:11 | 2023-06-21
15:23 | 2023-06-21
15:06 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website