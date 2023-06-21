"الجنس" وتحديد أنواع السرطانات... ما العلاقة بينهما؟

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من المعروف منذ فترة طويلة أن الرجال يصابون ببعض أنواع السرطان أكثر من النساء، وكان الافتراض أن السبب هو التدخين واستهلاك اللحوم بشكل أكثر، لكنّ دراستين جديدتين تفندان ارتباط المرض بالجنس.وتوصلت الدراستان اللتان نشرتا، الأربعاء، في مجلة "نايتشر" إلى أن علم الوراثة قد يفسر سبب الإصابة بالسرطان أكثر من الجنس، وفق تقرير من صحيفة "يو أس توداي".ولدى الذكور، عادة، كروموسوم Y واحد وكروموسوم X واحد، بينما يكون لدى الإناث كروموسومان X. ولكن مع تقدم العمر، يمكن أن تفقد بعض الخلايا الذكرية كروموسوم Y وهو ما يزيد احتمال الإصابة بالسرطان.ومع تواجد عدد قليل من كروموسومات Y في خلايا الدم، يصبح الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والحالات العصبية والسرطان.وأظهرت الدراستان أن تناقص كروموسوم Y يؤدي إلى انتشار السرطان ويضعف من قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الأورام ومهاجمتها.وبسبب ذلك، يكون سرطان القولون والمستقيم المتحور مثلا أخطر عند الذكور أكثر من النساء.ويكون سرطان المثانة أخطر عند النساء عامة، لكن عندما يصاب الرجل بسرطان المثانة مع تناقص كروموسوم Y يكون السرطان بنفس السوء لدى النساء، كما قال ثيودوريسكو الذي يدير معهد صموئيل أوشين الشامل للسرطان في Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.ورحب ديفيد بيج ، عالم الأحياء في معهد وايتهيد للأبحاث الطبية الحيوية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بتحول الباحثون إلى الاهتمام أكثر بدور الكروموسوم في السرطان.وكرس حياته المهنية لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها كروموسوم Y على صحة الإنسان، وقال للصحيفة إن "ذللك تغير كبير ومهم" في البحث العلمي حول السرطان.(الحرة)