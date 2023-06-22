لون الورم الحليمي يساعد على تشخيص السرطان؟

أشارت الدكتورة ناديجدا تشيرنوفا أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية، الى أن نشوء أورام على الجلد غالبا ما يصبح مصدرا للقلق والخوف، لافتة الى أن الأورام الحليمية ليست استثناء.





وأوضحت الخبيرة في برنامج تلفزيوني، أن الورم الحليمي هو بروز جلدي صغير يمكن ان يظهر في الأماكن التي يتعرض فيها الجلد لمؤثرات ميكانيكية. كما يحدث عندما تحك ياقة القمص العنق.

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قالت تشيرنوفا: "هناك أورام حليمية حقيقية يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، معروف منها حوالي 200 نوع منها حاليا، يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الاختلافات".

ووفقا لها، تنقسم جميع الأورام الحليمية عادة إلى أورام ذات مخاطر عالية (تساهم في تكوين السرطان) ومنخفضة.



وأضافت: "يستحيل على المريض استنادا إلى المظهر الخارجي للورم الحليمي تحديد ما إذا كان الورم سرطانيا أم لا، لأنه من الصعب على الشخص غير المختص أن يحدد مدى خطورة الورم الحليمي للصحة استنادا إلى لونه.

وتابعت: "قد يكون الورم قرني دهني، يتم الخلط بينه وبين الورم الحليمي الذي يمكن أن يكون لونه رمادي غامق أو أسود، وهذه أورام حميدة".

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون الأورام الحليمية من دون صبغة محددة، لذلك يتمكن الطبيب فقط من تحديد طبيعة الورم.

ولا تنصح الأشخاص الذين يكتشفون وجود بروز على الجلد بإزالته بنفسهم لأن العواقب قد تكون وخيمة. (روسيا اليوم)