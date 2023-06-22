Advertisement

صحة

لون الورم الحليمي يساعد على تشخيص السرطان؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1080193-638230503905119272.jpg
Doc-P-1080193-638230503905119272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت الدكتورة ناديجدا تشيرنوفا أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية، الى أن نشوء أورام على الجلد غالبا ما يصبح مصدرا للقلق والخوف، لافتة الى أن الأورام الحليمية ليست استثناء.


وأوضحت الخبيرة في برنامج تلفزيوني، أن الورم الحليمي هو بروز جلدي صغير يمكن ان يظهر في الأماكن التي يتعرض فيها الجلد لمؤثرات ميكانيكية. كما يحدث عندما تحك ياقة القمص العنق.
Advertisement
 
 
قالت تشيرنوفا: "هناك أورام حليمية حقيقية يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، معروف منها حوالي 200 نوع منها حاليا، يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الاختلافات".
ووفقا لها، تنقسم جميع الأورام الحليمية عادة إلى أورام ذات مخاطر عالية (تساهم في تكوين السرطان) ومنخفضة.

وأضافت: "يستحيل على المريض استنادا إلى المظهر الخارجي للورم الحليمي تحديد ما إذا كان الورم سرطانيا أم لا، لأنه من الصعب على الشخص غير المختص أن يحدد مدى خطورة الورم الحليمي للصحة استنادا إلى لونه.
وتابعت: "قد يكون الورم قرني دهني، يتم الخلط بينه وبين الورم الحليمي الذي يمكن أن يكون لونه رمادي غامق أو أسود، وهذه أورام حميدة".
وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون الأورام الحليمية من دون صبغة محددة، لذلك يتمكن الطبيب فقط من تحديد طبيعة الورم.
 
 
ولا تنصح الأشخاص الذين يكتشفون وجود بروز على الجلد بإزالته بنفسهم لأن العواقب قد تكون وخيمة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-06-22
05:00 | 2023-06-22
03:44 | 2023-06-22
02:00 | 2023-06-22
00:00 | 2023-06-22
23:36 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website