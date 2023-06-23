6 أعراض للسرطان "الصامت"

كشف خبراء منظمة بحوث السرطان المستقلة في المملكة المتحدة عن ستة أعراض لسرطان تجويف البطن.



ووفقا لهم هذا السرطان هو أحد أكثر أنواع السرطان "هدوءا"، حيث يبدأ الورم بالتطور في طبقة رقيقة من الأنسجة الموجودة في الجانب الداخلي للبطن.

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ويشير الباحثون إلى أنه "يعتقد أن سرطان تجويف البطن نادر ويشخص لدى سبعة أشخاص من المليون في السنة. ولكن قد تكون هذه الأرقام غير دقيقة. لأنه وفقا لتقييم الباحثين حوالي 15 بالمئة من النساء اللواتي شخصت إصابتهن بسرطان المبيض، في الواقع قد يعانين بالفعل من سرطان البريتوني". بحسب Daily Express.

وأعراض هذا السرطان "الصامت" وفقا للباحثين هي:-



- انتفاخ البطن الدائم



- الإسهال أو الإمساك المنتظم



- آلام متكررة في البطن



- الشعور بالألم عند جس البطن



- الشعور بالضغط من الداخل



- فقدان الشهية