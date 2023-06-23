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صحة
لون ملابسك قد يجذب البعوض.. تجنب ارتداء هذه الألوان!
Lebanon 24
23-06-2023
|
08:00
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رغم استحالة تجنب البعوض بالكامل، إلا أن هناك بعض الحيل التي قد تجعلك أقل جذبا له، وبينها تجنب ارتداء ألوان معينة.
وسواء كنت تنزه في الحديقة أو تستمتع بالمشروبات في الهواء الطلق، يمكن أن يعيق البعوض الأنشطة الصيفية بسهولة.
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وتزدهر الحشرات القارضة في الطقس الحار ويمكن أن تهاجم أي مكان من حديقتك إلى غرفة نومك.
لحسن الحظ، يمكن لمجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف طرد البعوض أن تساعد في إبعادها.
ومع ذلك، قد تكون هناك طريقة أسهل وأرخص لإبعاد الحشرات.
ولا يبدو أن البعوض لديه فصيلة دم مفضلة فحسب، بل يفضّل أيضا بعض الألوان أكثر من غيرها. وهذا يعني أن التخطيط لما سترتديه قبل مغامراتك المسائية يمكن أن يوفر لك الحماية.
ويفضل البعوض المناطق المظلمة، ما يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة.
وإذا كانت خزانتك تهيمن عليها عناصر سوداء أو زرقاء داكنة، فقد يكون الوقت قد حان للبحث عن تلك القطع البيضاء وذات الألوان الفاتحة.
ويمكن أن يساعد ارتداء هذه الألوان في صد البعوض.
وقال زاهد عدنان، من Plant Bible، لـ Homes & Gardens إن الملابس البيضاء يمكن أن تبرد الجلد بطريقة يمكن أن تساعد في درء الحشرات المزعجة.
وقال: "الألوان الداكنة تميل إلى الاحتفاظ بالحرارة، وينجذب البعوض إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث منه بشكل طبيعي. لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للبعوض".
وأضاف أنه يجب عليك التفكير في صنع أثاثك الخارجي أو حتى نباتات ذات ألوان فاتحة في حديقتك.
وتقول الدكتورة زوي ويليامز إن اللون الآخر الذي يجب تجنب ارتدائه خلال أمسيات الصيف هو اللون الأحمر.
وقالت لـ ITV: "إنها ترى الصبغة الحمراء في الجلد وهذا ما يجذبها إلينا. من خلال ارتداء اللون الأحمر، فإننا نجذبها. لذلك، تجنب هذا اللون عند اختيار ملابسك الصيفية يمكن أن يساعدك أيضا".
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