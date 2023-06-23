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صحة

دراسة جديدة تكشف عن "عامل هام" يزيد من خطر الموت المبكر!

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:00
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تتأثر الصحة بعدة عوامل بينها النظام الغذائي والوراثة، كما تلعب عادات في نمط الحياة دورها أيضا، مما قد يزيد نسبة الموت المبكر.

والآن، سلطت دراسة جديدة لأكثر من مليوني شخص بالغ، الضوء على مدى أهمية هذه الأشياء.
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ووجدت الأبحاث، التي قادتها جامعة Harbin الطبية في الصين، أن الأشخاص الوحيدين أو المنعزلين اجتماعيا لديهم مخاطر أكبر للوفاة المبكرة.

ونظرت العديد من الدراسات السابقة في الرابط بين الشعور بالوحدة والموت مبكرا، ومع ذلك، فقد كانت النتائج مختلطة - وفقا لورقة بحثية في مجلة Nature Human Behavior.

وحللت الدراسة الجديدة 90 تقريرا موجودا فحصت الروابط بين الوحدة والعزلة الاجتماعية والموت المبكر لدى أكثر من مليوني شخص.

وكجزء من البحث، تمت متابعة المشاركين في أي مكان من ستة أشهر إلى 25 عاما.

وكشف هذا أن أولئك الذين عانوا من العزلة الاجتماعية كانوا أكثر عرضة بنسبة 32% للوفاة مبكرا لأي سبب مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا معزولين اجتماعيا.

والأشخاص الذين أبلغوا عن شعورهم بالوحدة كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 14٪ مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

وقالت الدراسة: "التركيز الأكبر على العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة قد يساعد في تحسين رفاهية الناس ومخاطر الوفاة". (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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