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صحة

احذرها.. أطعمة تسبب الالتهابات وتزيد دهون البطن

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:00
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تشير الأبحاث إلى أن دهون البطن يمكن أن تشكل خطرا على صحتك، من خلال التسبب في مضاعفات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان ومشاكل الكبد والكلى، لذا من المهم أن يدرك الناس أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بزيادة هذه الدهون.
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ومن الأطعمة والمشروبات التي تلعب دورا في زيادة دهون البطن:


المعجنات

غالبا ما تحتوي المعجنات المعدة تجاريا على السكر الزائد، وتأتي مع عدد كبير من السعرات الحرارية.
على سبيل المثال، فإن "المافن" و"الكرواسون" تعد مصدرا للدهون المتحولة، وهي مادة مغذية للالتهابات ويمكن أن تعرضك لدهون البطن.
تستخدم الدهون المتحولة كبديل أرخص للزبدة في صنع المعجنات التجارية، وقد ثبت أنها تزيد الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، إلى جانب أمراض أخرى.
إذا كنت تشتهي المعجنات، فحاول صنعها في المنزل بدهون ذات جودة أفضل، مثل زيت الزيتون.

الخبز الأبيض

يعتبر الخبز الأبيض عنصرا أساسيا على مائدة العديد من الأسر، لكنه ليس من الأغذية المفيدة، خاصة أن بعض الأنواع التجارية منه تحتوي على كميات صغيرة من السكر المضاف.
لكن السبب الأكبر هنا في ضرورة تجنب الخبز، هو انخفاض محتوى الألياف فيه.
يمكن للألياف أن تزيد من الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى خيارات غذائية أفضل، بالإضافة إلى أن تناول الألياف يرتبط بتقليل دهون البطن.
تحتوي العديد من الكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الخبز الأبيض وحبوب الفطور والبسكويت والوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى، على نسبة منخفضة من الألياف.

حبوب الإفطار

حبوب الإفطار تتواجد في قائمة الأطعمة المسببة لالتهابات، والتي يمكن أن تزيد دهون البطن.
الخيارات التي تحتوي على سكر مضاف وخالية من الألياف هي الأسوأ، إذ أن السكر يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات ودهون البطن، ويؤدي أيضا إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء.
تظهر الأبحاث أن الاختلالات في بكتيريا الأمعاء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وزيادة الدهون الحشوية، والأمراض القلبية الوعائية، واضطرابات الأمعاء.

المشروبات الغازية

تحتوي علبة واحدة من الصودا العادية على حوالي 40 غراما من السكر المضاف، وهي كمية تتجاوز التوصية اليومية لجمعية القلب الأميركية.
دخول هذا السكر المفرط للجسم، يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة.

بينما تعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات المحلاة بالسكر شيوعا، إلا أن المشروبات المحلاة الأخرى، مثل العصائر ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي الحلو، قد تكون أيضا من مسببات دهون البطن. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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