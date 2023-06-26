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صحة

تعرف إلى الإسعافات الأولية اللازمة في حال الإغماء

Lebanon 24
26-06-2023 | 14:00
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يحدث الإغماء عندما لا يتلقى دماغك بشكل مؤقت ما يكفي من إمدادات الدم، ما يؤدي إلى فقدان الوعي. وعادةً ما يكون هذا الفقدان للوعي قصيراً.

وقد لا يكون للإغماء أهمية طبية، أو قد يكون السبب اضطراباً خطيراً، وغالباً ما يكون للقلب دور في هذه الحالة. لذلك، تعامل مع فقدان الوعي كحالة طبية طارئة إلى أن تتلاشى العلامات والأعراض ويُحدد السبب.
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تحدث إلى طبيبك إذا فقدت الوعي لأكثر من مرة.

وإذا كنت تشعر بالإغماء، عليك اتباع الخطوات التالية:

- استلق أو اجلس للحد من فرص التعرض للإغماء مرةً أخرى، لا تنهض بعد وقت قصير.

- ضع رأسك بين ركبتيك إذا كنت جالساً.

وفي حال رأيت شخصاً آخر يفقد الوعي، اتبع الخطوات التالية:

- اجعله مستلقياً على ظهره وإذا لم تكن به إصابات وكان يتنفس، فارفع رجليه فوق مستوى القلب، نحو 12 بوصة (30 سم)، إن أمكن، فك الأحزمة أو الياقات أو غيرها من الملابس الضيقة.

وللحد من فرص التعرض للإغماء مرةً اخرى، لا تجعله ينهض بعد وقت قصير. فإذا لم يستعيد الشخص وعيه في غضون دقيقة واحدة، اتصل بالرقم 911 أو رقم الطوارئ المحلي.

- تحقق من التنفس إذا لم يكن الشخص يتنفس، فابدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. اتصل رقم طوارئ محليّ، استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى تصل المساعدة أو يستعيد الشخص التنفس.

- التأكد من عدم الإصابة وإذا كان الشخص مصاباً جراء السقوط الذي يصاحب الإغماء، فتعامل مع الصدمات أو الكدمات أو الجروح على النحو المناسب، سيطر على النزيف بالضغط مباشرةً على مكانه.
المصدر: الشرق
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