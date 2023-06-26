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صحة
ما الصلة بين تراجع حاسة الشم والاكتئاب؟ باحثون يكشفون
Lebanon 24
26-06-2023
|
16:00
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قال باحثون في كلية طب جون هوبكنز إنهم وجدوا أدلة جديدة على الصلة بين انخفاض حاسة الشم وخطر الإصابة بالاكتئاب في الشيخوخة.
ووفقاً لموقع "نيوز ميدكال"، فإن النتائج لا تعني أن فقدان حاسة الشم يسبب الاكتئاب، وإنما تشير إلى العلاقة بين الشم والاكتئاب، وإلى عوامل تؤثر عليهما مثل ضعف الإدراك والالتهاب.
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واستخدمت الدراسة بيانات تم جمعها من 2125 مشاركاً في دراسة حكومية اتحادية بالولايات المتحدة تعرف باسم دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم.
وتراوح سن المشاركين بين 70 و73 عاماً في بداية المتابعة التي استمرت 8 سنوات، وعندما تم قياس قدرة الشم لأول مرة كان لدى 48% منهم حاسة طبيعية، و28% منهم انخفاض في القدرة على الشم، و24% لديهم فقدان عميق للحاسة.
وخلال فترة المتابعة، ظهر على أكثر من 25% من المشاركين أعراض اكتئاب شديدة، ووجدت النتائج أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، زادت أعراض الاكتئاب لديه.
كذلك، قال الباحثون إن الشم والاكتئاب قد يرتبطان من خلال آليات بيولوجية، مثلاً: مستويات هرمون السيروتونين المتغيرة، وتغيرات حجم الدماغ.
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