Advertisement

صحة

فائدة الرياضة لصحة العظام... اطلعوا على نتائج هذه الدراسة

Lebanon 24
28-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1082176-638235524974297712.jpg
Doc-P-1082176-638235524974297712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد بالحفاظ على صحة العظام مع تقدم العمر، حسبما ذكرت مجلة "برفينشن" المتخصصة في الطب الوقائي.

وحللت الدراسة التي نشرت الأسبوع الماضي، بمجلة "نيتشر" العلمية، بيانات ما يقرب من 10 آلاف أميركي تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.
Advertisement

ورصد الباحثون خلال مدة الدراسة التي استمرت من 2011 وحتى عام 2018، عوامل مثل كثافة المعادن في العظام ونسبة الدهون في الجسم، بالإضافة إلى استطلاع عدد المرات التي كان فيها المشاركون نشطين بدنيا من عدمه.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم حياة غير نشطة بدنيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بمنطقة أسفل الظهر، بالإضافة إلى أنهم معرضون لارتفاع في نسبة الدهون بالجسم.

في المقابل، أظهرت النتائج أن المشاركين الأكثر نشاطا كان لديهم تحسنا واضحا في كثافة العظام مع انخفاض نسبة الدهون في الجسم.

وتعد هشاشة العظام أحد الآثار الجانبية للتقدم في العمر، وهي حالة صحية تحدث للإنسان عندما لا يُواكب الجسم خلق عظام جديدة فقد العظام القديمة، بحسب "مايو كلينك".

وتُسبب الهشاشة ضعفا في العظام لدرجة أن أي سقوط أو مجهود بسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبب كسورا. 

وتصيب هشاشة العظام ما يقرب من 20% من النساء و5% من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما أكثر، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وكتب الباحثون "تظهر نتائجنا أن النشاط البدني هو عنصر أساسي في الحفاظ على صحة العظام لدى كل من الرجال والنساء ويرتبط بشدة بانخفاض نسب الدهون في الجسم". 

وقالوا إنه "يجب على صانعي سياسات الرعاية الصحية التفكير في تقليل الخمول البدني وزيادة النشاط عند الوقاية من هشاشة العظام والسمنة".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2023-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-28
11:00 | 2023-06-28
08:00 | 2023-06-28
05:50 | 2023-06-28
05:00 | 2023-06-28
02:37 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website