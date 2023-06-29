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صحة

أين نحتفظ بالكاتشاب... في الثلاجة ام خارجها؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:00
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"هل من المفترض الاحتفاظ بالكاتشب في الثلاجة أم لا؟" سؤال قال موقع "سي بي أس نيوز" إنه يثير نقاشا قويا حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع، الأربعاء، أن بعض المشاهير شاركوا في الإجابة على هذا السؤال وصرحوا بآرائهم علنا.
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ووفقا للموقع، غردت مغنية الراب، كاردي بي،  أنه "لا يمكن الوثوق بالأشخاص الذين يضعون الكاتشب في الثلاجة"، كما عبرت الممثلة والمغنية، جنيفر لوبيز، عن رأيها في الأمر، قائلة: "إذا قمت بتخزين الكاتشب في الثلاجة، فلن ينجح الأمر".

لكن شركة "هاينز"، التي تعتبر من أبرز العلامات التجارية في صناعة الكاتشاب، أوضحت في تغريدة نُشرت، الثلاثاء، على "تويتر": "لمعلوماتكم: الكاتشب. يذهب. إلى. الثلاجة!!"، وبذلك تكون قد حسمت الجدل إلى الأبد، على حد تعبير الموقع.

وأثارت التغريدة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين موافق ورافض لمقولة "هاينز"، التي أجرت بعدها استطلاع رأي لمتابعيها على تويتر بعنوان "أين تحتفظ بعبوتك؟ يجب أن تكون.. في الثلاجة"، وأظهرت النتيجة، الأربعاء، أن 54.5 في المئة يحتفظون به في الثلاجة مقابل 45.5 في المئة للخزانة".

وأوضحت "هاينز" أن الكاتشب به أحماض طبيعية، ما يجعل من الممكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة. لكن الموقع أوضح أن ملصقات الكاتشب توصي "بحفظه في مكان بارد بمجرد فتحه واستخدامه".

وقال مستخدم مستهزئا: "هاينز لا تعلم أين يجب الاحتفاظ بمنتجاتها"، لترد الشركة بالقول: "الثلاجة". 

وقال ممثل لهاينز في المملكة المتحدة لصحيفة "ديلي ميل": "كانت هناك إجابة صحيحة واحدة، ونحن سعداء بمشاركتها مع محبي كاتشاب طماطم هاينز عبر المملكة المتحدة، يجب تخزين منتجاتنا للكاتشاب في الثلاجة".(الحرة) 
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