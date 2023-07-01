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صحة

مُحلي المشروبات السكرية... هل يمكن اعتباره مادة مسرطنة؟

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:00
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تخطط منظمة الصحة العالمية لوصف مادة التحلية الأسبارتام التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتستخدم في العديد من المشروبات الغازية الحلوة، بمادة مسرطنة، أي مادة يمكن أن تثير السرطان.

تخطط منظمة الصحة العالمية لوصف مادة التحلية الأسبارتام التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتستخدم في العديد من المشروبات الغازية الحلوة، بمادة مسرطنة، أي مادة يمكن أن تثير السرطان. 
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وتعتزم الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) إصدار تحذير بشأن مخاطر الأسبارتام في 14 حزيران 2023. وقد درس الخبراء أكثر من 1300 بحث، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن هذا المُحلي قادر على إثارة الأورام في جسم الإنسان.

وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الوكالة الدولية لبحوث السرطان تحديد جرعة الأسبارتام التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لأن ذلك  يعتبر من تخصصات وكالة أخرى، وهي  لجنة المكملات  الغذائية (JEFCA)  التي اعترفت بان الجرعة الآمنة من الأسبارتام تعادل 50 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.

بينما وصفت الرابطة الدولية للتحلية (ISA)، التي تضم جميع أشهر منتجي الصودا الحلوة، الدراسة بأنها غير مقبولة ، لأنها أجرتها "وكالة غير معنية" وبناءً على "بيانات غير دقيقة".

يذكر أن صحيفة " كومسومولسكايا برافدا" كانت قد أفادت في وقت سابق  بأن وزارة الصحة الروسية تزمع تزويد زجاجات الصودا الحلوة بالتحذيرات اللازمة.(RT) 


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