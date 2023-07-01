بينها الاستعانة بألوان ساطعة.. 9 نصائح لتعزيز الذاكرة لدى الأطفال

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يعد اكتساب وتطوير ذاكرة صحية عنصرًا مهمًا لنمو الأطفال. ترتبط جميع القدرات على التذكر وأداء المهام بالذاكرة. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India يوصي الخبراء باتباع 9 نصائح مهمة لتعزيز الذاكرة لدى الأطفال، كما يلي:1. جعل التعلم ممتعًاشجع اهتمام طفلك بالدراسة من خلال قراءة كتب حول مواضيع مختلفة وزيارة المكتبة.2. صنع خرائط ذهنيةقم بإنشاء خريطة ذهنية للأفكار المختلفة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. إن الربط بين الكلمات والموضوعات يشجع الأطفال على تطوير معرفة أفضل، وهو جانب مهم من جوانب الذاكرة.3. ممارسة الرياضةتعد ممارسة الرياضة عادة جيدة أخرى يجب أن تكون جزءًا من جدول الطفل اليومي. كلما طور الأطفال عادة ممارسة الرياضة اليومية في وقت مبكر، كان من الأفضل لهم تحسين ذاكرتهم.4. تشجيع على القراءة بنشاطيساعد تدوين الملاحظات والتسطير أو إبراز الكلمات في احتفاظ الأطفال بالمعلومات لفترة طويلة.5. استخدام الأنماط قدر الإمكانإن مساعدة طفلك على استخدام الأنماط هي طريقة أخرى لتحسين ذاكرته، بداية من تعلم الأبجدية ووصولًا إلى تصنيف الأشياء.6. أخذ فترات راحة ذهنيةبعد التركيز على الدروس لمدة، من الضروري أن يأخذ الطفل استراحة ذهنية. من أجل استيعاب المعرفة الجديدة بكفاءة، يحتاج الدماغ إلى تجديد الطاقة.7. نظام تغذية متوازنإن النظام الغذائي المتوازن، الذي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مهم لصحة دماغ الأطفال.