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صحة

بينها الاستعانة بألوان ساطعة.. 9 نصائح لتعزيز الذاكرة لدى الأطفال

Lebanon 24
01-07-2023 | 23:00
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يعد اكتساب وتطوير ذاكرة صحية عنصرًا مهمًا لنمو الأطفال. ترتبط جميع القدرات على التذكر وأداء المهام بالذاكرة. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India يوصي الخبراء باتباع 9 نصائح مهمة لتعزيز الذاكرة لدى الأطفال، كما يلي:
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1. جعل التعلم ممتعًا
شجع اهتمام طفلك بالدراسة من خلال قراءة كتب حول مواضيع مختلفة وزيارة المكتبة.

2. صنع خرائط ذهنية
قم بإنشاء خريطة ذهنية للأفكار المختلفة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. إن الربط بين الكلمات والموضوعات يشجع الأطفال على تطوير معرفة أفضل، وهو جانب مهم من جوانب الذاكرة.

3. ممارسة الرياضة
تعد ممارسة الرياضة عادة جيدة أخرى يجب أن تكون جزءًا من جدول الطفل اليومي. كلما طور الأطفال عادة ممارسة الرياضة اليومية في وقت مبكر، كان من الأفضل لهم تحسين ذاكرتهم.

4. تشجيع على القراءة بنشاط
يساعد تدوين الملاحظات والتسطير أو إبراز الكلمات في احتفاظ الأطفال بالمعلومات لفترة طويلة.

5. استخدام الأنماط قدر الإمكان
إن مساعدة طفلك على استخدام الأنماط هي طريقة أخرى لتحسين ذاكرته، بداية من تعلم الأبجدية ووصولًا إلى تصنيف الأشياء.

6. أخذ فترات راحة ذهنية
بعد التركيز على الدروس لمدة، من الضروري أن يأخذ الطفل استراحة ذهنية. من أجل استيعاب المعرفة الجديدة بكفاءة، يحتاج الدماغ إلى تجديد الطاقة.

7. نظام تغذية متوازن
إن النظام الغذائي المتوازن، الذي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مهم لصحة دماغ الأطفال.
8. تحديد وقت الشاشة
يمكن أن يؤدي وقت الشاشة المفرط، خاصة مع الأنشطة السلبية مثل مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو، إلى إعاقة الذاكرة والتنمية المعرفية.

9. الاستعانة بألوان ساطعة
يعد استخدام الألوان الزاهية أثناء تعليم الأطفال أداة أخرى للتأكد من بقاء المعلومات في أذهانهم لفترة أطول من الوقت.
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