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صحة

احذروا.. هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول بالدم

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:00
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يعتبر الكوليسترول جزءًا أساسيًا من عملية هضم الطعام وامتصاص الفيتامينات الدهنية ومع ذلك يجب أن يكون في مستواه الطبيعي، حيث تؤدي زيادته إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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لذا من المهم الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي نتناولها وكميتها للحفاظ على صحة الكوليسترول في جسم الإنسان.

عوامل يجب النظر فيها عند اختيار الأطعمة

للحفاظ على مستويات الكوليسترول في النطاق الصحي، يجب مراعاة بعض العوامل عند اختيار الأطعمة وأهمها ما يلي:

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي، مثل اللحوم الحمراء الدهنية والمنتجات الألبانية الكاملة الدسم.

اختيار الأطعمة النباتية الصحية التي تحتوي على ألياف نباتية قابلة للذوبان، مثل الفواكه والخضروات والأطعمة الكاملة.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وبذور الكتان، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

استبدال الزيوت الحيوانية بالزيوت النباتية الصحية، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.

تقليل تناول الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكوليسترول العالي.

تؤثر بعض الأطعمة على مستويات الكوليسترول في الجسم، على سبيل المثال الدهون المشبعة والكوليسترول الموجود في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

بينما، تؤثر الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.

قد يؤدي التحميص المفرط للأطعمة إلى زيادة نسبة الدهون المشبعة فيها، مما يؤثر على مستويات الكوليسترول .(تركيا الآن)



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