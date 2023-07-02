Advertisement

صحة

هذه الحالة قد تنبئ بمرض صعب العلاج.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1083287-638238689455071166.PNG
Doc-P-1083287-638238689455071166.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هلوسات الوجود تعرف بأنها تلك المشاعر التي يقترب منها شخص ما، على الرغم من أنه في الواقع بمفرده. وبعد البحث الذي أظهر أنه شائع لدى الأشخاص المصابين بمرض الباركنسون، تشير دراسة جديدة إلى أنها قد تنبئ بالتدهور المعرفي في الحالة أيضا.
Advertisement

وأفاد الباحثون أن واحدا من كل شخصين مصابين بمرض باركنسون يُعتقد أنه يعاني من الهلوسة بانتظام. وبالنسبة لثلث المرضى، فإنها تظهر قبل ظهور أعراض أكثر انتشارا، مثل الارتعاش.

وقد تم جمع بيانات عن 75 مريضا يعانون من مرض باركنسون، تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما، باستخدام المقابلات النفسية العصبية لتقييم التدهور المعرفي وتخطيط كهربية الدماغ (EEG) لقياس الدماغ أثناء الراحة. وسئل المرضى أيضا عن وجود أي تجارب لهم مع هلوسة الوجود.

ووجد الفريق أن التدهور المعرفي للوظيفة التنفيذية الأمامية - التي تغطي الانتباه وحل المشكلات والتنظيم العاطفي والتحكم في الانفعالات - كان أسرع على مدار خمس سنوات لدى المرضى الذين عانوا من الهلوسة في وقت مبكر من تطور المرض.

ويقول طبيب الأعصاب أولاف بلانك من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان: "نحن نعلم الآن أن الهلوسة المبكرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد في مرض باركنسون".

واكتشف الباحثون أيضا نمطا من نشاط تذبذب ثيتا الجبهي المعزز (4 إلى 8 هرتز) في الدماغ - ولكن فقط لأولئك الذين يعانون من الهلوسة في بداية مرض باركنسون. إنها علامة أخرى يمكن أن يبحث عنها المهنيون الصحيون في المستقبل.

ويشجع بلانك وزملاؤه أي شخص مصاب بمرض باركنسون لديه هلوسة على ذكر تجاربه لأطبائه. وغالبا ما لا يتم الإبلاغ عن هذه الهلوسة، أو يتم تجاهلها، أو تعتبر من الآثار الجانبية للعلاج.

وتُعرّف الهلوسة بأنها تصورات خاطئة عن التجربة الحسية، تنشأ عادة من خلل في وظائف المخ، لذلك ليس من المستغرب أن تصبح أكثر انتشارا مع أمراض الدماغ مثل باركنسون.(روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:27 | 2023-07-02
02:00 | 2023-07-02
00:25 | 2023-07-02
23:00 | 2023-07-01
16:00 | 2023-07-01
14:00 | 2023-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website