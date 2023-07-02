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صحة

أكثر من مليار شخص قد يُصابون بمرض السكري.. دراسة تحذر

Lebanon 24
02-07-2023 | 08:00
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نبهت دراسة جديدة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم، خلال الثلاثين عاما المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حصول ذلك.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري، وسط توقعات أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.
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وأكد الباحثون أن غالبية الحالات مصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو النوع المرتبط بالسمنة ويمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

ووفق الدراسة، فإن نمط الزيادة في معدل الإصابة ليس واحدا على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل معدلات انتشار المرض إلى 16.8 بالمئة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإلى 11.3 بالمئة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 9.8 بالمئة على مستوى العالم.

وقال الباحثون، إن نسبة الانتشار حاليا 6.1 بالمئة، لكن كل الدول عرضة لزيادة معدلات الإصابة.

وقال ليان أونج، الباحث الرئيس للدراسة "معدل انتشار المرض السريع لا يبعث على القلق فقط، وإنّما يمثل أيضا تحديات لكل نظام صحي في العالم"، مشيرا إلى أن السكري يرتبط بعدد من الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة، أن من ضمن أسباب زيادة أعداد المصابين، ارتفاع معدل السمنة والتحولات الديموغرافية، إذ إن معدل الانتشار أعلى بين كبار السن. (لها)


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