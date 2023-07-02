خلال الصيف.. هكذا تتخلّصون من الدهون بلا ريجيم قاس







وونقل موقع dailyrecord البريطاني، عن الطبيبة سارة كايات نصائح يمكن الالتزام بها لفقدان الوزن وتحسين قياسات الجسم، وهي:

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- الاستمتاع بتناول الطعام: تناول الطعام بشكل منتظم وبطريقة صحيحة عبر المضغ الجيد وتذوق أصناف الطعام والاستمتاع بها بعيداً عن شاشة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف، يساعد على الاستمتاع بالوجبات الغذائية والشعور بالشبع وعدم الإفراط.



- كميات كبيرة من الطعام الصحي: يمكن للشخص أن يأكل أكثر شريطة أن يتناول المزيد من الأطعمة الصحية، والأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والعناصر المغذية والموجودة في الكثير من الأطعمة النباتية.



- مراقبة الوجبات الخفيفة: يجب تناول وجبة خفيفة مثالية مثل المكسرات، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. وأظهرت بعض الدراسات أن تناول أربع إلى خمس وجبات صغيرة في اليوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. قدّمت خبيرة تغذية بريطانية شهيرة أربع طرق رئيسية لفقدان الوزن والتخلص من بعض الدهون خلال موسم الصيف، من دون اتباع نظام غذائي مقيد وقاس.وونقل موقع dailyrecord البريطاني، عن الطبيبة سارة كايات نصائح يمكن الالتزام بها لفقدان الوزن وتحسين قياسات الجسم، وهي:- الاستمتاع بتناول الطعام: تناول الطعام بشكل منتظم وبطريقة صحيحة عبر المضغ الجيد وتذوق أصناف الطعام والاستمتاع بها بعيداً عن شاشة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف، يساعد على الاستمتاع بالوجبات الغذائية والشعور بالشبع وعدم الإفراط.- كميات كبيرة من الطعام الصحي: يمكن للشخص أن يأكل أكثر شريطة أن يتناول المزيد من الأطعمة الصحية، والأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والعناصر المغذية والموجودة في الكثير من الأطعمة النباتية.- مراقبة الوجبات الخفيفة: يجب تناول وجبة خفيفة مثالية مثل المكسرات، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. وأظهرت بعض الدراسات أن تناول أربع إلى خمس وجبات صغيرة في اليوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.



- تجنب الوجبات الغذائية القاسية: يتطلب اتباع نظام غذائي قاسٍ أن يتم تقليل كمية السعرات الحرارية بشكل كبير، وأحياناً عن طريق الاستغناء عن مجموعات غذائية كاملة أو مجرد تناول عنصر غذائي واحد. لكن هذا النمط من النظام الغذائي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع في بعض الأحيان، ويمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يصيب بعواقب سلبية على طريقة تخزين الجسم للدهون.





- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، للحصول على التوازن الصحيح للجسم.