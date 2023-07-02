كيف تختار واقي الشمس الأفضل لطفلك؟

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نصح خبراء هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بوضع مستحضرات العناية وكريمات الوقاية من أشعة الشمس للأطفال عند الخروج في الهواء الطلق أو الذهاب لحمام السباحة أو الشاطئ، وذلك لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أنه من الأفضل الاعتماد على المستحضرات الخالية من فلاتر الأشعة فوق البنفسجية مثل أوكتكريلين وهوموسالات، وذلك للاشتباه في تأثيرها على نظام الهرمونات.بالإضافة إلى مراعاة عدم احتواء منتجات العناية على أية عطور، وهو الأمر المفيد للأطفال الذين يعانون من الحساسية، وبشكل عام ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمنع الإصابة بحروق الشمس والحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.وينبغي حماية أجزاء البشرة غير المغطاة من خلال استخدام كريم واق من الشمس ذي معامل حماية (SPF) لا يقل عن 50، كما يجب حماية العين أيضاً من خلال ارتداء نظارة شمسية توفر حماية كافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال علامة UV 400، مع مراعاة تغطية الرأس أيضاً بواسطة قلنسوة أو أي غطاء للرأس.