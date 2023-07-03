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صحة

عوارضه خطيرة جدّاً... إحذروا هذا الدواء

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:30
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أظهرت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة كولورادو أن استخدام الـ"Benzodiazepine" والتوقف عن تناوله مرتبط بإصابة الجهاز العصبي وبتأثيرات سلبية على الحياة تستمر بعد التوقف.

وتوصف البنزوديازيبينات لعلاج اضطرابات القلق والأرق وتشنجات العضلات والفصام والاضطراب الثنائي القطب والنوبات والصرع. 
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وقال ألكسيس ريتفو، الأستاذ المساعد في الطب النفسي في جامعة كولورادو: "على الرغم من حقيقة أن البنزوديازيبينات موصوفة على نطاق واسع لعقود، فإن هذا المسح يقدم دليلا جديدا مهما على أن مجموعة فرعية من المرضى تعاني من مضاعفات عصبية طويلة الأمد. وهذا يجب أن يغير طريقة تفكيرنا حول البنزوديازيبينات وكيفية وصفها".

وأوضحت كريستي هوف، طبيبة القلب والمؤلفة المشاركة في الورقة البحثية: "لقد أبلغ المرضى عن آثار طويلة الأمد من البنزوديازيبينات لأكثر من 60 عاما. أنا واحدة من هؤلاء المرضى. على الرغم من أنني تناولت دوائي على النحو الموصوف، ما زلت أعاني من الأعراض يوميا بعد أربع سنوات من تناول البنزوديازيبينات".

وتشمل هذه الأعراض الطويلة الأمد انخفاض الطاقة، وصعوبة التركيز، وفقدان الذاكرة، والقلق، والأرق، والحساسية للضوء والأصوات، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والأعراض الناجمة عن الطعام والشراب، وضعف العضلات وآلام الجسم.

وتضمنت الآثار السلبية الأخرى على الحياة الفصل من العمل أو فقدان الوظيفة، ومشاكل الزواج والعلاقات الاجتماعية، وانخفاض الدخل أو فقدان الدخل، وزيادة التكاليف الطبية والأفكار أو الأفعال العنيفة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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