7 أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك.. ما هي؟

تعدّ الصحة العقلية من الجوانب الأساسية لصحة الإنسان بصفة عامة، وللحفاظ عليها يجب تناول مجموعة من الأطعمة.



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وأيضاً يجب تناول البيض والبقوليات والخضراوات الورقية، لأنها تلعب دورا مهما في صحة الدماغ. يتواجد هذا النوع من الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والبيض والبقوليات والعدس. ووفقا للدكتورة هانا بوريانوفا، عالمة أعصاب في جامعة بورنماوث البريطانية، يجب تناول الأسماك الدهنية بما في ذلك السالمون والقاروص والسمك الأسود والسردين والأنشوفة لأنها تكون غنية بأوميغا-3، الذي يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة ويقلل من خطر التدهور الإدراكي.وأيضاً يجب تناول البيض والبقوليات والخضراوات الورقية، لأنها تلعب دورا مهما في صحة الدماغ. يتواجد هذا النوع من الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والبيض والبقوليات والعدس.

وتشهد بعض المواد والمكملات التي تعزز صحة الدماغ وتعرف بـ"النوتروبيك" اهتماما متزايدا، حيث وجدت دراسات أنها تساعد الأشخاص على مواجهة التحديات وحل المشاكل بشكل أسرع وزيادة إنتاجيتهم. ومن بين هذه المواد، نجد الكافيين، الذي يزيد اليقظة وسرعة أداء المهام العقلية الصعبة ويقلل الشعور بالتعب، إلى جانب الجنكو بيلوبا، التي تحتوي على مضادات أكسدة فريدة من نوعها، إضافة إلى الأشواغاندا والأوميغا 3.



وتحدثت عن زيت الزيتون والبروكلي والمكسرات، فهذه الأطعمة تحتوي على فيتامين E، الذي يلعب دورا محوريا في صحة الدماغ والوظائف العقلية وحماية الخلايات العصبية.

ويجب تناول الكرنب الأحمر والكرز والعنب لأنها غنية بالفلافونويدات، التي يعتقد أنها تفيد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وتوصيل المزيد من الأكسجين والمغذيات، مثل الغلوكوز (المصدر الرئيسي للطاقة للخلايا العصبية).

بالإضافة الى الفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة مهمة من الحديد. ومن المعروف أن نقص الحديد يرتبط بالشعور بالتعب والإرهاق، لكنه قد يسهم أيضا في الشعور بالتشوش الذهني، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف، التي يمكن أن تغذي البكتيريا المفيدة في أمعائنا، والتي بدورها يمكن أن تحسن صحتنا العقلية. (سكاي نيوز)