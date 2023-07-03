Advertisement

صحة

مادة شائعة لعلاج الطفح الجلدي تسبب السرطان.. إحذروا

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1083872-638240164029199515.jpg
Doc-P-1083872-638240164029199515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤدي ارتداء ملابس مصنوعة من أنسجة اصطناعية واحتكاكها بالجلد والتعرق إلى مشكلات جلدية، خاصة في فصل الصيف. فكيف نتجنبها؟


لسنوات عديدة كان يستخدم مسحوق التالك (بودرة الطلق) المادة الشائعة في علاج الطفح الجلدي الذي تسببه حفاظات الأطفال والتعرق. ولكن الدكتورة ماريا بولنر أخصائية أمراض المناعة والحساسية والجلدية لا تنصح باستخدامه، لأنه ثبت أنه يسبب السرطان، لذلك ستدفع الشركة المنتجة بقرار من المحكمة مليارات الدولارات للمتضريين.
Advertisement
وقالت بولنر: "أظهرت نتائج دراسات سريرية أن التالك قد يسبب السرطان، ويحتمل أن هذا يحصل بسبب وجود الأسبستوس في مسحوق التالك".

 
بدوره، أشار الدكتور سيرغي أغابكين الى ان الأسبستوس مادة مسرطنة معروفة، وقال: "إذا كان الشخص قد استخدم مسحوق التالك في مرحلة الطفولة المبكرة وبعدها لم يستخدمه نهائيا، فمن المحتمل ألا يكون له أي تأثير سلبي. اما الأشخاص الذين يستخدمونه يوميا بسبب المذح الجلدي، فإن دراسات عديدة أثبتت أن خطر إصابتهم بالسرطان يتضاعف".

 
ونصح الطبيب باستخدام كريم يحتوي على الزنك في علاج المذح الجلدي.
 
 
ولتجنب حدوث المذح الجلدي، نصح بارتداء ملابس داخلية مصنوعة من أنسجة طبيعية. أما إذا كان المذح الجلدي موجودا فيجب الاستحمام عدة مرات في اليوم.
ومن جانبها، نصحت الطبيبة ماريا بولنر بمعالجة مواضع المذح الجلدي بمحلول مطهر وكريم يحتوي على الزنك، كما استخدام مغلي البابونج.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-07-03
11:00 | 2023-07-03
08:30 | 2023-07-03
08:00 | 2023-07-03
05:00 | 2023-07-03
05:00 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website