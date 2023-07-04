28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عامل الوراثة... كيف يؤثر على صحة القلب؟
Lebanon 24
04-07-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الدكتور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب عضو أكاديمية العلوم الروسية تأثير العامل الوراثي في صحة القلب والأوعية الدموية.
ويشير الأكاديمي إلى أن لبعض الأشخاص مقاومة فطرية لبعض الأدوية. فمثلا البعض لا يستجيبون أبدا للأسبيرين، مع أنه دواء قوي وفعال في الوقاية من تجلط الدم.
Advertisement
ووفقا له، قد تكون لهؤلاء المرضى خصائص وراثية تجعل هذا الدواء لا يعمل، وبالتالي يجب وصف أدوية أخرى لهم. مشيرا إلى أن من الممكن أن يظهر التحليل الجيني بشكل موثوق ما يسمى بالأمراض الأحادية الجين (الخلقية). وهذه أمراض يتيمة نادرة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكشف هذه الاختبارات حتى هذه الدرجة أو تلك مدى استعداد الشخص للإصابة ببعض الأمراض. كما أن نتائجها يمكن أن تقنع الشخص بضرورة الاهتمام بصحته بصورة أفضل والخضوع للفحوص بصورة دورية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحيح.
ويشير الأكاديمي إلى أنه يمكن مكافحة الوراثة السيئة باتباع نمط حياة صحي. لأن خطر تطور المرض الوراثي يعتمد على نمط العيش والخضوع للفحوص في الوقت المناسب.(إزفيستيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
Lebanon 24
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
10:21 | 2023-07-03
03/07/2023 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
10:48 | 2023-07-03
03/07/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
10:34 | 2023-07-03
03/07/2023 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
15:39 | 2023-07-03
03/07/2023 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
14:18 | 2023-07-03
03/07/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-07-04
النوم والفوائد الصحية... اليكم هذا الخبر
02:00 | 2023-07-04
وسائل التواصل الاجتماعي... هل تسبب اضطرابا عقليا لدى الشباب؟
23:46 | 2023-07-03
التدخين الالكتروني... أخطر بكثير مما تتوقعون
23:00 | 2023-07-03
فيتامينات ومعادن ضرورية للحفاظ على صحة أعيننا
16:00 | 2023-07-03
مادة شائعة لعلاج الطفح الجلدي تسبب السرطان.. إحذروا
14:00 | 2023-07-03
اكتشاف ضرر جديد للسجائر الإلكترونية.. اليكم ما هو!
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 16:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 16:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 16:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact