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صحة

مرض دماغي غامض يصيب الشباب.. هذه أعراضه!

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:00
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تعرّض مئات الأشخاص في كندا لـ"مرض دماغي غامض ومميت"، ويستمر عدد المصابين به في الارتفاع، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال المصدر إن خبراء الصحة في مقاطعة نيو برونزويك الكندية وثقوا إصابة مئات الأشخاص بمرض غامض، تتراوح أعراضه بين الهلوسة وضمور العضلات ومشاكل الرؤية وفقدان الذاكرة.
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وبدأت هذه الأعراض تظهر لأول مرة في عام 2015 في مجموعة صغيرة من المرضى، قبل أن تنتشر أكثر وتصل لأكثر من 200 شخص.

وأوضحت "نيويورك بوست: "بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا غير عادي من هذه الحالات يصيب الشباب، الذين لا تظهر عليهم أعراض الخرف أو علامات لمشاكل عصبية أخرى".

 
بدوره، كتب طبيب الأعصاب، الدكتور ألير ماريرو، في رسالة بتاريخ 30 كانون الثاني 2023، إلى كبير المسؤولين الطبيين في نيو برونزويك ومدير الصحة العامة الفيدرالي: "إنني قلق بشكل خاص بشأن الزيادة في أعداد المصابين بالمتلازمة العصبية، التي تظهر في سن مبكرة"، مضيفاً: "خلال العام الماضي، تابعت 147 شخصا مصابا بهذا المرض وتتراوح أعمارهم بين 17 و80 عاما".

من جهتها، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه منذ 2021، جرى تسجيل تسع وفيات تُعزى إلى المرض الغامض. وكان تحقيق حكومي سابق توصل إلى أن "السموم البيئية قد تكون وراء هذا المرض". وأغلق التحقيق بشكل مفاجئ عام 2021.

الى ذلك، أعلنت وكالة الصحة العامة في نيو برونزويك في تقريرها النهائي لشهر شباط 2022، أنه لا يوجد، في الواقع، "دليل على وجود متلازمة عصبية مجهولة السبب".

 
هذا اشار نشطاء إلى ان الاضطراب قد يكون مرتبطا باستخدام المبيدات الحشرية في المقاطعة الريفية.

ويتعلق الأمر بـ"الغليفوسات"، وهو مبيد أعشاب ضارة مستخدم على نطاق واسع، وخصوصا الأعشاب عريضة الأوراق والتي تنافس المحاصيل الزراعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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