غذاء خارق مصدره الطحالب.. فوائده الصحية كثيرة

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يعد السبيرولينا من بين المكملات الغذائية الأكثر شعبية في العالم، وهو نوع من الطحالب التي تتكون من البكتيريا الزرقاء، بينما تكون مكملاتها خضراء داكنة اللون.وفيما يلي 10 استخدامات وفوائد صحية قائمة على الأدلة العلمية للسبيرولينا:- غني بالعناصر الغذائية: تمتلئ طحالب سبيرولينا الصغيرة بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي ملعقة كبيرة واحدة أو 7 غم من مسحوق سبيرولينا المجفف على البروتين، الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، النحاس، الحديد. كما أنه يحتوي على كميات مناسبة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.- خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات: الفيكوسيانين phycocyanin وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنح سبيرولينا لونها الأزرق الفريد، يمكن أن يحارب الجذور الحرة ويمنع إنتاج الجزيئات التي تعزز الالتهاب، مما يوفر تأثيرات رائعة مضادة للأكسدة وللالتهابات.- خفض مستويات الكوليسترول: توصلت دراسة أجريت عام 2014 على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى أن 1 غرامًا من السبيرولينا يوميًا خفضت الدهون الثلاثية بنسبة 16.3٪ وخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 10.1٪.- وقاية من أكسدة الكولسترول الضار: العديد من الدراسات توصلت إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في السبيرولينا قد تكون فعالة بشكل خاص في تقليل بيروكسيد الدهون.- خصائص مضادة للأورام: تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنه يمكن أن يقلل السبيرولينا من حدوث السرطان وحجم الورم.- خفض ضغط الدم: توصلت مراجعة علمية شملت خمس دراسات أن تناول 1-8 غرام من سبيرولينا يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات ضغط الدم.- تحسين أعراض حساسية الأنف: السبيرولينا علاج بديل شائع لأعراض التهاب الأنف التحسسي، وهناك أدلة على أنه يمكن أن يكون فعالاً.- ضد فقر الدم: في دراسة أجريت عام 2011 على 40 شخصًا من كبار السن لديهم تاريخ من فقر الدم، زادت مكملات السبيرولينا من محتوى الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء وتحسين وظيفة المناعة.- تعزيز قوة العضلات: تحتوي بعض الأطعمة النباتية على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد الرياضيين والأفراد النشطين بدنيًا على تقليل هذا الضرر. ويبدو ان السبيرولينا مفيدة، حيث أشارت بعض الدراسات إلى تحسن قوة العضلات والقدرة على التحمل.- ضبط مستويات السكر في الدم: وفقًا لمراجعة علمية شملت ثماني دراسات، فإن مكملات سبيرولينا بجرعات تتراوح من 0.8-8 غرام يوميًا يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.