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يمكن للشوكولاتة الغنية بمواد الكاكاو، أن تزيد من طول العمر عن طريق درء المخاطر المهددة للحياة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وفقا لأحد الخبراء.وغالبا ما يكون العائق أمام العيش حياة أطول، هو التعرض لمخاطر ظروف صحية مثل مرض السكري إلى الخرف، ومع ذلك، يمكن أن يساعد "العلاج اللذيذ" في تعزيز صحتك وكذلك براعم التذوق لديك.وقال روهيني باجيكال، اختصاصي التغذية وأخصائي طب نمط الحياة المعتمد من مجلس إدارة أخصائي الصحة النباتية: "الفلافانول، المغذيات النباتية ذات الفوائد الواقية للقلب، توجد في العديد من الأطعمة ولكنها متوفرة بكثرة في الكاكاو الخام، والذي يستخدم لصنع الشوكولاتة.والكاكاو مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز ومضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا".وأضاف: " كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت المركبات النشطة الموجودة لتوفير فوائد صحية للمستهلك".وهذا يعني أنه لجني الفوائد الوفيرة يجب أن تحصل على الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من مواد الكاكاو، بين 70 و90%.وعلاوة على ذلك، فإن الاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة اللذيذة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.وقال باجيكال: "تظهر الدراسات قصيرة المدى أيضا أن تناول الفلافانول يمكن أن يحسن حساسية الإنسولين ما قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وهناك ارتباط كبير بين استهلاك الكاكاو وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والخرف ومرض السكري من النوع الثاني والوفيات الإجمالية. ويُفترض أن هذا يرجع إلى الطبيعة الوقائية لمضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو، ومع ذلك، هناك حاجة بالتأكيد إلى دراسات أكبر".(إكسبريس)