سرطان المعدة... اليكم بعض الاعراض

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أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف أخصائي الأورام، أن الألم في الجزء العلوي من البطن وفقدان الشهية قد يشيران إلى سرطان المعدة.ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن معظم الحالات لا تظهر أي أعراض مبكرة لسرطان المعدة. لذلك غالبا ما يشخص المرض متأخرا. ولكن هناك أعراض يجب عدم تجاهلها.ووفقا له، تظهر في بعض أنواع سرطان المعدة أعراض مبكرة مثل نزيف المعدة، والتقيؤ مع الدم، والغثيان. نعم هذه الأعراض تشير أيضا إلى أمراض خطيرة أخرى. لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب.ويقول: "يشكو الشخص مع نمو الأورام عادة من الشبع السريع مع انه تناول كمية قليلة من الطعام، ويفقد الوزن والشهية وتحصل تغيرات في مذاقه".ووفقا له، يمكن في حالة الإصابة بسرطان المعدة أن يشكو الشخص من الم في الجزء العلوي من البطن، كما يحصل في حالة قرحة المعدة. ولكن في حالة سرطان المعدة تكون شدة الألم أقل ولكنه يستمر لفترة طويلة.ويقول: "وهناك أعراض مميزة أخرى مثل الشعور بصعوبة مرور الطعام عبر المريء، وخاصة عند تناول أطعمة صلبة مثل اللحوم".(إزفيستيا)