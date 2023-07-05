28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عدم غسل الأسنان قبل النوم.. خطر قاتل يهدد صحتك
Lebanon 24
05-07-2023
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة جديدة إلى أن عدم غسل أسنانك بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ودرس العلماء 1675 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين نيسان 2013 وآذار 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.
Advertisement
وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.
وقال مؤلفو الدراسة، إن "النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة".
وأضافوا: "للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش."
ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
10:28 | 2023-07-04
04/07/2023 10:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل صعوده إلى المسرح... ماذا حصل مع جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
قبل صعوده إلى المسرح... ماذا حصل مع جورج وسوف؟ (فيديو)
07:48 | 2023-07-04
04/07/2023 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
12:27 | 2023-07-04
04/07/2023 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت العائلة عن تورّط عمّها بإغتصابها؟
Lebanon 24
جديد قضية الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت العائلة عن تورّط عمّها بإغتصابها؟
14:42 | 2023-07-04
04/07/2023 02:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-07-05
سرطان المعدة... اليكم بعض الاعراض
02:23 | 2023-07-05
اختبار جديد يتنبأ بتسمم الحمل عند النساء الحرة.. اليكم آخر المعلومات
02:00 | 2023-07-05
مزيد من الفوائد للـ"شوكولا"... تعرفوا عليها
23:00 | 2023-07-04
"فيتامين الشمس"... فوائد لا تحصى ولا تعد
23:00 | 2023-07-04
غذاء خارق مصدره الطحالب.. فوائده الصحية كثيرة
16:00 | 2023-07-04
مرض دماغي غامض يصيب الشباب.. هذه أعراضه!
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
05/07/2023 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact