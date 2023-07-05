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صحة
هل تشعر بتعب دائم؟ إليك 5 خطوات بسيطة للشعور بالطاقة
Lebanon 24
05-07-2023
|
14:00
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نصحت صحيفة واشنطن بوست بخمس خطوات بسيطة قد تساعدك على الشعور بالطاقة على مدار اليوم، والتغلب على الشعور بالتعب الذي يحدث خاصة مع التقدم في العمر.
الحصول على الضوء الطبيعي
يجب الحرص على الذهاب إلى الفراش في موعد محدد وكذلك الاستيقاظ في وقت معين يوميا، وهذا يساعد على تنظيم ساعة الجسم ومستويات الطاقة. وعند الاستيقاظ، عرِّض نفسك للضوء الطبيعي بأسرع وقت ممكن بفتح الستائر أو المشي في الهواء الطلق، وهذا يساعد في رفع مستويات الطاقة في الجسم طوال اليوم، وتحسين جودة النوم في الليل.
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شرب السوائل
يجب شرب الكثير من السوائل خاصة مع التقدم في العمر، لأن الإشارات التي يصدرها المخ للشعور بالعطش تقل تدريجيا مع الكبر، ونتيجة لذلك قد لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، مع العلم أنه حتى أقل كمية من الجفاف قد تؤدي إلى الشعور بالإرهاق.
تناول الطعام الصحيح
نظرا لأن شهيتك قد تقل مع تقدم العمر، إحرص على تناول العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على طاقتك، ولتحقيق ذلك، يجب أن تحتوي كل وجبة على الكربوهيدرات المعقدة (الخضراوات أو الحبوب الكاملة)، بالإضافة إلى البروتين أو القليل من الدهون الصحية أو كليهما معا، وهو ما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ورفع معدلات الطاقة. قلل أيضا من الأطعمة المصنعة والمكررة، لأنها تؤدي إلى زيادة السكر في الدم.
الحركة المستمرة
يجب الحرص على النشاط البدني المستمر، خاصة من خلال ممارسة التمارين الهوائية لأنها تحسن وظائف القلب والأوعية الدموية، وبالتالي الشعور بمزيد من النشاط، ويصبح حمل شيء ثقيل أو صعود السلالم أسهل بكثير.
مراجعة الأدوية
قد تسبب بعض الأدوية الشعور بالنعاس أو الدوخة، مثل الأدوية التي تعتمد على مادة دايفنهيدرامين، مثل عقاقير البرد والحساسية، وكذلك عقاقير حاصرات مستقبلات بيتا (Beta blockers) لخفض لضغط الدم، ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين في أدوية الاكتئاب، ومرخيات العضلات.
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