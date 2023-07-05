نوع جديد من الاكتئاب.. قد يغير التشخيص والعلاج!

لأول مرة، حدد فريق من العلماء نوعًا فرعيًا جديدًا من الاكتئاب يتضمن خللًا إدراكيًا أكثر وضوحًا، والذي يفتقد أي علامة على المساعدة في تخفيف أعراضه بالعلاجات الحالية، بحسب ما نشره موقع "New Atlas".



وفقًا لما جاء في تقرير بدورية "JAMA Network Open"، استخدم باحثون في ستانفورد ميديسن استطلاعات واختبارات وتصوير للدماغ لرسم مخطط للضعف الإدراكي، والذي يتميز بسلوكيات مثل صعوبة التخطيط للمستقبل وعدم ضبط النفس وضعف التركيز ومشاكل أخرى تتعلق بالوظيفة التنفيذية.

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في حين أنه من المعروف عن صعوبات الوظيفة التنفيذية أنها عامل في اضطراب الاكتئاب الشديد لبعض الوقت، يجادل العلماء بأنه بالنسبة لما يصل إلى 27٪ من المرضى، فإن معظم الأدوية الحالية لا تستهدف المشكلة المهيمنة. على الرغم من كونهم أقلية، إلا أن تلك النسبة المئوية تمثل، على سبيل المثال، حوالي خمسة ملايين شخص يعانون من الاكتئاب في الولايات المتحدة.





وفي السياق، قالت ليان ويليامز، كبيرة الباحثين وأستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية: "يظهر الاكتئاب بطرق مختلفة لدى أشخاص مختلفين، لكن إيجاد القواسم المشتركة - مثل الملامح المتشابهة لوظيفة الدماغ - يساعد المهنيين الطبيين في علاج المشاركين بفعالية من خلال الرعاية الفردية".

بشكل عام، يتم وصف مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية SSRI، لكنها أقل فعالية في مساعدة الخلل الوظيفي الإدراكي.

في سياق الدراسة الجديدة، تم إعطاء 1008 بالغين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير غير معالج أحد مضادات الاكتئاب الثلاثة الشائعة، وهي إسكيتالوبرام (المعروف أيضًا باسم ليكسابرو) وسيرترالين (زولوفت)، والتي تعمل على السيروتونين، وفينلافاكسين- XR (إيفكسور)، والذي يعمل على كل من السيروتونين والنوربينفرين.





وبعد ثمانية أسابيع، أكمل 712 مشاركًا الدراسة، بعدما خضعوا قبل وبعد التجربة لمسح تم إجراؤه بواسطة الطبيب وتقييمه ذاتيًا لقياس مستويات الأعراض المختلفة، بالإضافة إلى السلوكيات مثل التغيرات في النوم أو الأكل والآثار الاجتماعية والحياة العملية. كما خضع المشاركون لاختبارات معرفية تقيس وظائف المخ مثل الذاكرة العاملة وسرعة اتخاذ القرار والاهتمام المستمر.





كما تم فحص أدمغة 96 من المشاركين عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI، حيث سمح اختبار رد الفعل للعلماء بمراقبة نشاط الدماغ مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب.

اكتشف الباحثون أن 27٪ من المشاركين يعانون من ضعف إدراكي أكثر أهمية ونشاطًا منخفضًا في مناطق معينة من الدماغ الأمامية - وبالتحديد، قشرة الفص الجبهي الظهرية والمناطق الحزامية الأمامية الظهرية. كما أظهروا قليل من التحسن نتيجة لتعاطي مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.



قالت دكتورة لورا هاك، باحثة رئيسية في الدراسة وأستاذة مساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية إن "هذه الدراسة مهمة لأن الأطباء النفسيين لديهم أدوات قياس قليلة للاكتئاب للمساعدة في اتخاذ قرارات العلاج. إنها في الغالب تدلي بملاحظات وتدابير تقرير ذاتي. كما يعد التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، أثناء أداء المهام المعرفية أمر جديد إلى حد ما في دراسات علاج الاكتئاب".





يأمل الباحثون في إمكانية تطوير الاختبارات لاكتشاف هذا الاضطراب وتغيير العلاج لتناسب هذا النوع الفرعي من اضطراب الاكتئاب الشديد بشكل أفضل.



وقالت ويليامز: "تتمثل أحد التحديات الكبيرة في إيجاد طريقة جديدة لمعالجة ما هو حاليًا عملية التجربة والخطأ حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من التحسن بشكل أسرع. إن إدخال هذه التدابير المعرفية الموضوعية مثل التصوير سيضمن أننا لا نستخدم نفس العلاج مع كل مريض."





هذا وتأمل ويليامز وهاك في إجراء مزيد من الدراسات على أولئك الذين يعانون من هذا النمط الحيوي المعرفي، باستخدام علاجات مختلفة مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة TMS والعلاج السلوكي المعرفي CBT، بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل جوانفاسين، والتي ترتبط بشكل أكثر شيوعًا باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD.





وليس من المستغرب أن تكون مناطق الدماغ نفسها، التي تم تحديدها في الدراسة، هي أيضًا المناطق المتأثرة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والوظيفة التنفيذية السيئة المرتبطة به.

قالت الباحثة هاك إنها تشاهد "بانتظام المعاناة وفقدان الأمل، الذي يحدث عندما يمر بعض المرضى بعملية التجربة والخطأ في التشخيص. وذلك لأن الأطباء يبدؤون بوصف الأدوية، التي توفر نفس آلية العمل لكل شخص مصاب بالاكتئاب، على الرغم من أن الاكتئاب غير متجانس تمامًا"، معربة عن اعتقادها أن نتائج الدراسة "يمكن أن تساعد في تغيير ذلك ".