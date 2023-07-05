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صحة

تقييم جديد لزيت الزيتون.. ماذا كشفت نتائج الدراسات؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 23:00
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أجرى باحثون في جامعة براون دراسة منهجية لتوحيد الأدلة الحديثة حول فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز بالنسبة لعوامل الخطر المرضية، أكّدت فائدته في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وخفض الوزن والكولسترول.
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وتضمن البحث مراجعة 34 دراسة سابقة، و281 مقالة طبية بين عامي 2000 و2022، بعد استبعاد التجارب المختبرية والحيوانية، والاقتصار على التجارب البشرية العشوائية، وفق "نيوز مديكال".

وتبيّن أن محتوى زيت الزيتون البكر الممتاز من البوليفينول هو المصدر الأساسي لفائدته للقلب والشرايين، مقارنة بزيت عباد الشمس أو غيره من الزيتون النباتية.
 
ووجدت الدراسة أدلة على أن زيت الزيتون يساعد على خفض الوزن، على الرغم من زيادة السعرات في الوجبة، مقارنة باستخدام زيوت أخرى وتقليل السعرات قليلاً، ما يؤكد فائدته في التخسيس.

 
هذا وأظهرت النتائج أن تناول ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز كل يوم لمدة 21 يوماً يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع قليلاً.

وتتكامل فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز للكولسترول وضغط الدم وحساسية الأنسولين وخفض الوزن، وتؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
المصدر: 24.ae
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