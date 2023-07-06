Advertisement

صحة

البقع الخضراء على البطاطس.. هل هي ضارة؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1084909-638242606813119284.jpg
Doc-P-1084909-638242606813119284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبراء الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، من أن ظهور البقع الخضراء على البطاطس، يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.
وأوضح الخبراء أن "مادة السولانين السامة تتراكم في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطس يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمماً خطيراً"، وفق وسائل إعلام روسية.
Advertisement
كما أكدوا أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطس حوالي سنة كاملة، لكن مع ذلك من الأفضل تناولها طازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول)، لافتين إلى أنه يجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء لأن هذا يشير إلى أنها عملياً قديمة وخالية من الفيتامينات.


ويجب أن تكون قشرة البطاطس ناعمة من دون خشونة. ويفضل اختيار هذه الخضار متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم، بحسب الخبراء.

والبطاطس المحتوية على نسبة عالية من النشا تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي. فيما يمكن تحديد نسبة النشا في البطاطس عن طريق تقطيعها إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما، فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.

كما أشار الخبراء إلى أن لون البطاطس مختلف. فمثلاً البطاطس البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. فيما يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

كذلك، أوصت اختصاصية طب الأطفال الدكتورة يوليا زوتوفا بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-06
12:11 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
08:30 | 2023-07-06
08:00 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website