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صحة
البقع الخضراء على البطاطس.. هل هي ضارة؟
Lebanon 24
06-07-2023
|
14:00
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حذر خبراء الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، من أن ظهور البقع الخضراء على البطاطس، يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.
وأوضح الخبراء أن "مادة السولانين السامة تتراكم في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطس يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمماً خطيراً"، وفق وسائل إعلام روسية.
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كما أكدوا أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطس حوالي سنة كاملة، لكن مع ذلك من الأفضل تناولها طازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول)، لافتين إلى أنه يجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء لأن هذا يشير إلى أنها عملياً قديمة وخالية من الفيتامينات.
ويجب أن تكون قشرة البطاطس ناعمة من دون خشونة. ويفضل اختيار هذه الخضار متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم، بحسب الخبراء.
والبطاطس المحتوية على نسبة عالية من النشا تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي. فيما يمكن تحديد نسبة النشا في البطاطس عن طريق تقطيعها إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما، فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.
كما أشار الخبراء إلى أن لون البطاطس مختلف. فمثلاً البطاطس البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. فيما يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.
كذلك، أوصت اختصاصية طب الأطفال الدكتورة يوليا زوتوفا بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. (العربية)
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