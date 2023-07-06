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صحة

الجواب مفاجئ.. متى يتناول المليونير برايان جونسون وجبته الأخيرة في اليوم؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2023 | 12:11
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يتناول معظم الناس الفطور عند الساعة الحادية عشرة صباحا، ومنهم من يتناول فنجان القهوة الصباحي، أما بالنسبة لرجل الأعمال الأميركي المليونير برايان جونسون إنه وقت العشاء. 
وبحسب موقع "Fortune" الأميركي، "مضى على مشروع جونسون، البالغ من العمر 45 عاماً، والمتمثل في تحدي نفسه لتحطيم الرقم القياسي العالمي لتجديد الشباب عامين. 
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وأكد جونسون في الرابع من تموز للمتابعين المندهشين من مسار العملية صحة الأخبار التي تفيد أنه يتناول وجبته الأخيرة في اليوم في وقت متأخر من الصباح. وتساءل المتابعون عما إذا كان هناك خطأ مطبعي في منشوره أو ما إذا كان مصطلح "العشاء" يشير إلى الغداء كما هو الحال في المملكة المتحدة، فأجاب جونسون: "وجبتي الأخيرة في اليوم عند الساعة 11 صباحًا. أتناول الطعام بين الساعة 6 و11 صباحًا"."
وتابع الموقع، "في خلال هذه الفترة، يتناول جونسون ثلاث وجبات: سلطة خضار، ومن ثم بودينغ مع مكسرات، أما الوجبة الثالثة فيمكن أن تشمل أي نوع من البطاطا الحلوة المحشوة إلى سلطة البرتقال والشمر. ويبدأ جونسون أيضًا يومه بعصير "العملاق الأخضر" المليء بمكونات مثل الكولاجين والسبيرميدين والكرياتين. إلى جانب وجباته، يتناول جونسون كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية. ويُظهر جزء من خطة أسلوب حياته البالغة قيمتها 2 مليون دولار سنويًا أن جونسون يأخذ ما لا يقل عن 28 مكملًا عندما يستيقظ. ومع العشاء، يتناول جونسون 18 مكملًا إضافيًا، ومكملًا آخر قبل النوم، بالإضافة إلى 30 مليلترًا من زيت الزيتون البكر الممتاز كل يوم ووضع ضمادة من التستوستيرون ست مرات في الأسبوع".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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