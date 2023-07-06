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صحة

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة كالسيوم أعلى من الحليب!

Lebanon 24
06-07-2023 | 16:00
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يعدّ الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، لكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على المزيد من الكالسيوم لكل وجبة.


وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم:

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- حبوب السمسم: تعد بذور السمسم الصغيرة مصدرًا ممتازًا للكالسيوم.

- بذور الشيا: إلى جانب كونها مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، توفر بذور الشيا أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم.

- التوفو: يعد التوفو، المصنوع من فول الصويا، طعامًا متعدد الاستخدامات وغنيًا بالكالسيوم.

- اللوز: يعد اللوز وجبة خفيفة لذيذة وهو أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

- الخضروات الورقية: من المعروف أن الخضروات مثل الكرنب والسبانخ مليئة بالكالسيوم.

- السردين: تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية.

- سمك السالمون: يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا آخر للكالسيوم، خاصةً إذا كان يتم استهلاك عظامه الطرية.

- الفاصوليا البيضاء: تحتل الفاصوليا البيضاء موقعًا متميزًا بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

- البرتقال: على الرغم من عدم احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، إلا أن البرتقال لا يزال بإمكانه المساهمة في تناول جزء من المدخول اليومي للكالسيوم، إلى جانب فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

- البروكلي: يمنح البروكلي الجسم الفيتامينات والألياف إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

- التين المجفف: يستمتع الكثيرون بتناول التين المجفف كوجبة خفيفة لذيذة وهو يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم.

- الحبوب الكاملة المدعمة: يتم إضافة الكالسيوم إلى بعض أنواع حبوب الإفطار، مما يوفر طريقة مناسبة لزيادة الكمية التي يتم تناولها يوميًا.
المصدر: العربية نت
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