"باركنسون"... اليكم بعض الاعراض المبكرة

Advertisement

يعرف معظم الناس مخاطر مرض "باركنسون" (الشلل الرعاشي)، إلا أن كثيرين لا يعرفون الأعراض التي تظهر على المصاب مبكرا، وتكون بمثابة جرس إنذار.وقامت المنظمة الخيرية "Cure Parkinson" بإجراء استطلاع للرأي في المملكة المتحدة، لمعرفة ما إذا كان الناس قادرين على التعرف على أعراض المرض، ليتضح أن معظم المشاركين لم يكونوا على دراية إلا باثنين.وفي حين قال واحد من كل 3 بالغين إنهم يعرفون شخصا مصابا بمرض باركنسون، فإن الرعشة ومشاكل التوازن كانتا العلامتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما على نطاق واسع من قبل المشاركين، بنسبة 69 و52 في المائة على التوالي.ومن بين الأعراض الشائعة الأخرى للمرض التي حددها المشاركون في الاستطلاع، الارتجاف وبطء الحركة ومشاكل في العين، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية.أبرز نتائج الاستطلاعما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (74 في المائة) لم يكونوا على علم بأن الاكتئاب أو القلق أو الألم يمكن أن يشير إلى الإصابة بباركنسون.83 في المائة لا يعرفون أن فقدان حاسة الشم هو علامة محتملة، وهو عرض يمكن أن يظهر قبل سنوات من تطور الأعراض الأخرى.66 في المائة لم يكونوا على دراية بأن العجز المؤقت عن الحركة، يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر.حددت نتائج الاستطلاع أيضا اعتقادا شائعا بأن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، يعانون من الرعشة، في حين أنه علامة متكررة لكن ليس بالضرورة حدوثها مبكرا.يشار إلى أنه يمكن أن يتغير تأثير مرض باركنسون على شخص ما من يوم لآخر، وحتى من ساعة إلى أخرى، كما يختبر كل فرد اختلافات في كيفية تغير أو تقدم حالته.ما هي الأعراض الأربعون لمرض باركنسون؟1. الرعشة مجهولة السبب2. التصلب3. بطء الحركة4. مشاكل التوازن5. صعوبة في المشي أو جر الساقين6. دوار7. تجمد الحركة8. التوتر العضلي9. تقلصات العضلات10. الألم11. مشاكل النوم أو الأرق12. التعب13. الانحناء14. انخفاض ضغط الدم15. تململ الساقين16. مشاكل في الأمعاء بما في ذلك الإمساك17. الإلحاح البولي18. سلس البول19. مشاكل الجلد مثل التعرق20. تلين أو انخفاض مستوى الصوت21. مشاكل في النطق أو التواصل22. مشاكل جنسية23. مشاكل في العين مثل عدم وضوح الرؤية24. مشاكل القدم مثل التصلب والوذمة25. جفاف الفم26. صعوبة في البلع27. سيلان اللعاب28. الخرف29. نقص التركيز30. الاكتئاب بما في ذلك تغيرات المزاج31. القلق32. اللامبالاة33. النسيان34. الارتباك35. الهلوسة36. فقدان حاسة الشم37. فقدان حاسة التذوق38. أن يصغر حجم خط اليد39. وجه لا تظهر عليه التعابير40. الكوابيس. (سكاي نيوز عربية)