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صحة
الـ "FDA" تجيز دواءً يبطئ تقدم "ألزهايمر"
Lebanon 24
06-07-2023
|
23:00
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منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، الخميس، الموافقة الكاملة، للمرة الأولى، على دواء يبطئ تقدم مرض ألزهايمر "بشكل متواضع"، فيما قال خبراء إن هذا التطور يوفر "درجة من الأمل" لعلاج المرض الذي يسلب الذاكرة.
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وكانت الإدارة منحت في السابق الدواء المسمى "Leqembi" موافقة أولية، بناءً على قدرته في تقليل كتل بروتين "الأميلويد" في الدماغ، وهي الخطوة المؤدية لمرض ألزهايمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
واستندت موافقة "FDA"، الخميس، إلى بيانات أظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي والوظيفي بنسبة 27% على مدى 18 شهراً، مقارنة بالدواء الوهمي "Placebo".
وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب علم الأعصاب في "إدارة الغذاء والدواء"، تيريزا بوراكيو، إن "إجراء اليوم، أول تحقق من أن الدواء قد أظهر فائدة سريرية مع هذا المرض المدمر.. أثبتت هذه الدراسة التأكيدية أنه علاج آمن وفعال لمرضى ألزهايمر".
وذكرت الصحيفة أن الدواء، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد كل أسبوعين، مخصص للمرضى في المراحل المبكرة، الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل أو خرف مبكر ناجم عن مرض ألزهايمر، وتراكم مؤكد لبروتين "الأميلويد" في الدماغ.
وقالت "إدارة الغذاء والدواء" إنها تطلب أن تتضمن عبوة الدواء، تحذيراً من أنه يمكن أن يسبب تورم الدماغ والنزيف كتأثير جانبي محتمل.
المصدر: الشرق
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