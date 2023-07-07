هذا ما يزيد خطر الإصابة بسرطان ‏البنكرياس لدى النساء

يتزايد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بين النساء، بسبب ‏العادات وأنماط الحياة السيئة، بحسب استشارية طب الأورام في باراس ‏هيلث، الدكتورة تانفي سود.



وتحدثت سود عن الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان البنكرياس وهي اليرقان، الغثيان، القيء، الإسهال، فقر الدم، آلام البطن، فقدان الشهية، الانتفاخ، التعب وفقدان الوزن.

Advertisement

وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، إليكم مجموعة من العادات وأنماط الحياة التي تؤدي إلى سرطان البنكرياس لدى النساء:



- التدخين: هو عامل الخطر الأكثر شيوعاً الذي يزيد خطر ‏الإصابة بسرطان البنكرياس مقارنة بغير المدخنين بحوالي ‏‎20‎‏-‏‎30‎‏٪ من سرطانات البنكرياس.

- البدانة: تزيد السمنة أيضاً من خطر الإصابة بـسرطان البنكرياس ‏بنسبة تصل إلى ‏‎20‎‏٪؛ فالنساء اللواتي يعانين من زيادة ‏الوزن هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس‎.

- مرض السكري: من المرجح أن يحدث سرطان ‏البنكرياس لدى مرضى السكري، وهو أكثر شيوعاً في داء ‏السكري من النوع ‏‎2‎‏ الذي يزداد عند الأطفال والمراهقين ‏الذين يعانون من السمنة الزائدة. ‏

- شرب الكحول: يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول أيضاً إلى الإصابة ‏بسرطان البنكرياس، فالأشخاص الذين يستهلكون الكحول ‏أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأشخاص ‏الذين لا يشربون الكحول. ‏



- اللحوم المصنعة: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن ‏أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.‏