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صحة

هذا ما يزيد خطر الإصابة بسرطان ‏البنكرياس لدى النساء

Lebanon 24
07-07-2023 | 23:00
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يتزايد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بين النساء، بسبب ‏العادات وأنماط الحياة السيئة، بحسب استشارية طب الأورام في باراس ‏هيلث، الدكتورة تانفي سود.

وتحدثت سود عن الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان البنكرياس وهي اليرقان، الغثيان، القيء، الإسهال، فقر الدم، آلام البطن، فقدان الشهية، الانتفاخ، التعب وفقدان الوزن. 
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وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، إليكم مجموعة من العادات وأنماط الحياة التي تؤدي إلى سرطان البنكرياس لدى النساء:

- التدخين: هو عامل الخطر الأكثر شيوعاً الذي يزيد خطر ‏الإصابة بسرطان البنكرياس مقارنة بغير المدخنين بحوالي ‏‎20‎‏-‏‎30‎‏٪ من سرطانات البنكرياس. 
 
- البدانة: تزيد السمنة أيضاً من خطر الإصابة بـسرطان البنكرياس ‏بنسبة تصل إلى ‏‎20‎‏٪؛ فالنساء اللواتي يعانين من زيادة ‏الوزن هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس‎.
- مرض السكري: من المرجح أن يحدث سرطان ‏البنكرياس لدى مرضى السكري، وهو أكثر شيوعاً في داء ‏السكري من النوع ‏‎2‎‏ الذي يزداد عند الأطفال والمراهقين ‏الذين يعانون من السمنة الزائدة. ‏
- شرب الكحول: يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول أيضاً إلى الإصابة ‏بسرطان البنكرياس، فالأشخاص الذين يستهلكون الكحول ‏أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأشخاص ‏الذين لا يشربون الكحول. ‏

- اللحوم المصنعة: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن ‏أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.‏

المصدر: 24.ae

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