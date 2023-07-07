دواء جديد لعلاج الزهايمر

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منحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة الكاملة لدواء جديد لعلاج مرض ألزهايمر، ما يجعله متاحا ‏على نطاق واسع للجمهور، من خلال التأمين الصحي الذي تديره الحكومة الأميركية، للمسنين وكبار ‏السن.‏وكان دواء "ليكيمبي" قد حاز على موافقة سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في شهر كانون الثاني الماضي، ما يعني أنه لم يتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، الذي تديره الحكومة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، وفقا لموقع "Medpage Today".القرار الذي صدر، أمس الخميس، جاء بعد إجراء المزيد من الدراسة للدواء، ما يجعل نظام "ميديكير" يتحمل جزءا كبيرا من العلاج، بعد أن كان يتوافر في الأسواق بسعر سنوي، هو 26500 ألف دولار أمريكي.وتم تطوير دواء "ليكيمبي" من جانب شركة "إيساي" اليابانية، وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتم إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج ألزهايمر يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في "الكونغرس" الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.