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صحة

دراسة تخصّ الأسنان.. معلومة لا يمكن تفويتها أبداً

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:00
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أكّدت أبحاث جديدة أن لصحة الفم صلة بصحة الدماغ، بعد كشف رابط بين أمراض اللثة الشديدة وانكماش منطقة في المخ تلعب دوراً في مهارات الذاكرة والتفكير.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة توهوكو باليابان أن الذين يقدون أسنانهم أو أصيبوا بأمراض اللثة تنكمش لديهم منطقة الحُصين، المركزية للذاكرة.
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وبحسب "هيلث داي"، فقد صمم الباحثون مقياساً لعدد الأسنان السليمة وحالة اللثة، وربط بمشاكل الخرف وتدهور الذاكرة.

وشملت الدراسة 172 شخصاً متوسط أعمارهم 67 عاماً، بلا مشاكل في الذاكرة في بداية المتابعة، وخضعوا لفحوصات الأسنان، واختبارات الذاكرة، ومسح للدماغ لتقييم منطقة الحصين، في بداية التجربة، ثم بعد 4 أعوام.

وأظهرت النتائج أن المصابين بأمراض اللثة الخفيفة وبأسنان صحية أقل، والذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة، ولكن بأسنان أكثر صحة، جميعهم، كان معدل انكماش أسرع في منطقة الحُصين الأيسر.

ووجدت الدراسة أن الزيادة في معدل انكماش الدماغ بسبب نقص الأسنان تعادل قرابة عام واحد من شيخوخة الدماغ للذين يعانون من أمراض اللثة الخفيفة، وحوالى 1.3 عام إضافية لدى المصابين بأمراض اللثة الشديدة.

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