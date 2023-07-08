Advertisement

صحة

لصحة أفضل.. تجنبوا هذه الأطعمة في وجبة العشاء

Lebanon 24
08-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1085480-638244185957251198.PNG
Doc-P-1085480-638244185957251198.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتمد الكثيرون الوجبة الغذائية الرئيسية مساء، لذا ينصح خبراء الصحة والتغذية بضرورة الانتباه للعناصر الغذائية التي يتم تناولها في وجبة العشاء، تجنبًا لحدوث مشكلات صحية أو على أقل تقدير المعاناة من الأرق، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".
Advertisement

ويجب أن يكون العشاء خفيفًا دائمًا حتى يتمكن الجسم من هضمه بشكل صحيح ولا يؤثر على جودة النوم، ولذا حدد الخبراء العناصر الغذائية التي يجب تجنب تناولها في وجبة العشاء، وهي كما يلي:

1. الأطعمة الغنية بالدهون

ينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة المحملة بالدهون في وجبة العشاء لأنها تؤثر على الهضم.

2. الأطعمة المقلية

يوصي الخبراء بالامتناع عن تناول الأطعمة المقلية لتجنب الإصابة بارتجاع حمضي في الجسم.

3. النشا

يمكن أن تؤثر الأطعمة الغنية بالنشا على مستوى السكر في الدم وتؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

4. المأكولات الحارة

يزيد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ليلًا من خطر الإصابة بعسر الهضم والحموضة.

5. الأطعمة المالحة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المالحة أو الأطعمة المُصنعة المُحملة بالملح إلى اضطراب الجهاز الهضمي أثناء الليل.

6. كربوهيدرات بسيطة

يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل المعكرونة والبيتزا والخبز أثناء العشاء لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن. (العربية)  

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2023-07-09
02:00 | 2023-07-09
23:00 | 2023-07-08
15:24 | 2023-07-08
11:00 | 2023-07-08
08:00 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website