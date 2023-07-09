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صحة

هل تساءلت يوماً لماذا تطن الأذن؟.. إليك الجواب

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:00
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قالت المؤسسة الألمانية لطنين الأذن والسمع الخيرية إن طنين الأذن هو ضجيج مستمر أو نابض في الأذن مثل الصفير والأزيز.

وأوضحت المؤسسة أن طنين الأذن يرجع إلى أسباب عديدة تتمثل في التعرض لضوضاء شديدة بحكم طبيعة العمل (كما هو الحال في مواقع البناء) أو التعرض لصدمة صوتية (انفجار مثلاً)، وفقدان السمع المفاجئ.
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وتشمل الأسباب أيضاً أمراض والتهابات الأذن مثل قناة استاكيوس المفتوحة وتصلب الأذن وثقب في طبلة الأذن والتهابات الأذن الداخلية والوسطى و داء مينيير، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض صمامات القلب، إضافة إلى التوتر النفسي.
استشارة الطبيب .. متى؟
وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة في حال استمرار طنين الأذن لمدة تزيد عن 3 أيام للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
ويشمل العلاج الأدوية مثل الكورتيزون وأجهزة السمع (في حالة فقدان السمع) والعلاج الطبيعي، إضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي، والذي يتعلم فيه المريض كيفية صرف انتباهه عن الطنين بحيث لا يدركه.
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