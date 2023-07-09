بماذا تختلف نزلة برد الصيف عن الشتاء؟

Advertisement

ووفقاً لموقع "فري ويل هيلث"، تنجم نزلات برد الشتاء عن فيروسات الأنف، كما تميل فيروسات برد الشتاء إلى الانتشار بشكل أشرع، خاصة خلال السنة الدراسية.وينصح الدكتور تامي لوندستروم أخصائي الأمراض المعدية في ترينتي هليث بالتأكد من سبب العطس خلال الصيف، فالحساسية تؤدي إلى تشابه في بعض الأعراض، لكنها لا تسبب ارتفاع حراة الجسم.من ناحية أخرى، تبدو أعراض البرد عامة، مثل انسداد أو سيلان الأنف، وحكة في العينين، وحكة أو انزعاج في الحلق، وسعال، وألم، وفي بعض الأحيان حمى منخفضة.وأفضل طريقة للحماية هي "تكرار غسل اليدين، خاصة قبل تناول الطعام أو وضع المكياج أو وضع العدسات اللاصقة". كذلك، يجب "الحصول على قسط كاف من الراحة، وتناول نظام غذائي جيد يعطي دفعة قوية لجهاز المناعة".أما أفضل طرق لعلاج نزلات البرد الصيفية فهي زيادة الترطيب وشرب السوائل، والحصول على مزيد من الراحة. ويمكن تناول مسكنات الألم لحين التعافي.