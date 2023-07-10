6 طرق عملية لخسارة الوزن... ما هي؟

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يرتبط تحسين التمثيل الغذائي بتعزيز جهود إنقاص الوزن والحصول على أقصى قدر من الطاقة على مدار اليوم. ينصح الخبراء بالتركيز على اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وفقا لما نشره موقع India Today.1. نظام غذائي متوازنيوصي خبراء التغذية بدمج الكثير من الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية لتحسين التمثيل الغذائي.2. ممارسة الرياضة بانتظاميمكن تحسين التمثيل الغذائي من خلال ممارسة مجموعة من تمارين الكارديو، التي تهدف لتعزيز أداء القلب والأوعية الدموية، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة وتمارين القوة لحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات الخالية من الدهون.3. جودة النوميؤكد الخبراء أهمية إعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد كل ليلة (عادةً ما تكون 7-9 ساعات)، حيث إن قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات المتعلقة بالجوع والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بدهون البطن.4. السيطرة على التوتر والقلقيمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الوزن، خاصة حول منطقة البطن. تساعد ممارسة تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس العميق أو قضاء الوقت في الطبيعة على السيطرة على حالات التوتر والقلق وتحسين التمثيل الغذائي والصحة البدنية بشكل عام.5. كميات كافية من الماءإن شرب الكثير من الماء طوال اليوم يؤدي إلى الحفاظ على رطوبة الجسم ويدعم عملية الأيض المناسبة ويمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.6. وجبات صغيرة متكررةيوصي الخبراء بأنه بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة، يمكن محاولة تناول وجبات أصغر بشكل متكرر على مدار اليوم. يمكن أن يساعد هذا النهج في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الإفراط في تناول الطعام والحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي.(العربية)