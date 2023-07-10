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صحة

مشروبات منعشة لحماية أجسامكم من الجفاف.. جرّبوها

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:00
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خلال فصل الصيف، يصبح من الضروري إعطاء الأولوية لمستويات الترطيب في الجسم. وفي حين أن الماء هو بلا شك أفضل حل للعطش، إلا أنه من المفيد إضافة بعض المشروبات الأخرى لحماية الجيم والبشرة من الجفاف.
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وينصح بتناول كوب على الأقل من ماء جوز الهند، لأنه يحتوي على إلكتروليتات أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وهو منخفض السعرات الحرارية وعالي الرطوبة، مما يجعله خيارا ممتازا للمحافظة على الانتعاش. كما أنه يعتبر بديل لذيذ للمشروبات الرياضية المحلاة.
 
ويمكن أيضاً تحضير مشروب ماء الخيار والنعناع وشرائح الليمون، إذ يُعدّ الماء المنقوع طريقة رائعة لإضافة نكهة لذيذة إلى روتين الترطيب اليومي الخاص بكم. 

ومن المشروبات الكلاسيكية المنعشة أيضاً، ينصح بتناول عصير الليمون الطبيعي. ويمكن جعله أكثر صحة عن طريق إضافة القليل من المعادن. ولهذا اعصروا ليمونة طازجة في إبريق من الماء وأضيفوا إليها القليل من ملح البحر لتعزيز الإلكتروليت. كما ويمكنكم أيضاً إضافة العسل.
المصدر: لها
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