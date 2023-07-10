عادات صباحية تمنعكم من فقدان الوزن... اليكم هذه المعلومات

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يبذل البعض جهودًا حثيثة سعيًا لإنقاص الوزن أو عدم اكتساب كيلوغرامات زائدة، وفي بعض الأحيان لا يتم تحقيق النتائج المرجوة. ويرى بعض الخبراء أن السبب ربما يرجع إلى عادات صباحية تؤثر على التمثيل الغذائي أو مستويات السكر في الدم ومعدلات تراكم الدهون على المدى الطويل.وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Zee News India، فإن العادات الصباحية العشر التالية يمكن أن تعرقل المساعي لإنقاص الوزن:1. عدم تناول وجبة الفطوريمكن أن يؤدي تخطي الوجبات الرئيسية، وخاصة وجبة الفطور، إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء النهار وبالتالي إبطاء عملية التمثيل الغذائي.2. اتباع نظام غذائي غير صحييؤدي الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات العالية واتباع نظام غذائي غير صحي لزيادة الوزن بشكل تراكمي.3. تناول مشروبات الطاقة والصوداتضيف المشروبات مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة الكثير من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي دون أن يتم إدراك ذلك.4. تناول الوجبات السريعةيقوم البعض بتناول الوجبات السريعة في الصباح وهي تشتمل في الغالب على الأطعمة المُصنعة التي تمتلئ بالدهون غير الصحية والسكريات والسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب التخلص من زيادة الوزن.5. تناول الوجبات الخفيفةيختار البعض تناول وجبة خفيفة في الصباح، لكن تكمن المشكلة في أن يتم تناول عناصر غذائية تحتوي على سعرات حرارية كثيرة مثل رقائق البطاطس.6. التهام كميات أكبريمكن أن يؤدي التهام كميات أكبر من الأطعمة ذات السعرات الحرارية بدلًا من استهلاك الأغذية الغنية بالألياف يؤدي إلى زيادة الوزن.7. غياب البروتينيمكن أن يؤدي عدم تناول البروتين في الصباح إلى سرعة الشعور بالجوع في قبل منتصف اليوم، أو تحديدًا قبل موعد وجبة الغداء، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.8. كميات مياه قليلةيمكن أن يكون عدم تناول كميات كافية من الماء في الصباح سببًا في الجفاف والشعور الخاطئ بالجوع، وبالتالي فإن البقاء رطبًا يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.9. عدم تناول الفاكهة والخضرواتتحتوي الخضروات والفواكه على العناصر الغذائية الأساسية ومحتوى مناسب من الماء، لذا يمكن أن يؤدي غيابها عن المائدة في الصباح إلى تقليل الشعور بالشبع.10. عدم ممارسة الرياضةيسير النظام الغذائي وممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب خلال رحلة فقدان الوزن، ويمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى إعاقة عملية إنقاص الوزن بشكل كبير.(العربية)