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صحة

عدد المصابين بمرض السكري حول العالم سيرتفع... إليكم هذه الدراسة

Lebanon 24
11-07-2023 | 00:48
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توقع بحث نُشر في مجلة لانسيت أن يتضاعف عدد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم في العقود الثلاثة المقبلة، ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.

ووجد الباحثون أن 529 مليون شخص يعانون من مرض السكري في عام 2021، وأن الارتفاع في أعداد المصابين بمرض السكري سيزيد من انتشار المرض من 6 في المئة من سكان العالم إلى ما يقرب من 10 في المائة بحلول عام 2050.
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وتستند نتائج الدراسة إلى تحليل البيانات من أكثر من 27 ألف مصدر في 204 دولة ومنطقة.

ومرض السكري هو مرض مزمن يتطور عندما يكون مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) مرتفعا جدا.

ومن الناحية المثالية، يحول الجسم معظم الطعام الذي تتناوله إلى غلوكوز ويطلقه في مجرى الدم، ويطلق البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يساعد في الحصول على الغلوكوز في خلاياك للحصول على الطاقة.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، قد ينتج الجسم القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين (داء السكري من النوع 1) أو قد لا يصنع الأنسولين أو يستخدمه بشكل صحيح (النوع 2)، ما يترك الكثير من الغلوكوز في مجرى الدم.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وتلف الأعصاب وفقدان البصر.

ووجد الباحثون أن حوالي 96 في المئة من الأشخاص المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم في عام 2021 مصابون بالنوع الثاني، مشيرين إلى أن الانتشار المتزايد لمرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم "يرجع أساسًا إلى ارتفاع معدلات السمنة".

وكتب الباحثون أن "الانتشار العالمي المستمر لمرض السكري يمثل تحديا هائلا للصحة العامة" لواضعي السياسات ومتخصصي الرعاية الصحية والمرضى.
المصدر: الحرة
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