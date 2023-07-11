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صحة

علق "أخطبوط" في حلقه... هكذا تم انقاذه

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:49
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صُدم الأطباء بسنغافورة لاكتشاف أخطبوط استقر في مريء رجل أثناء إجراء فحص الجهاز الهضمي لمعرفة سبب القيء لديه.

وأدرك الرجل السنغافوري أن هناك خطأ ما عندما بدأ بالتقيؤ بعد تناول وجبة تضمنت أخطبوطا نيئا.
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وعندما أدرك أنه يعاني أيضا من مشكلة في البلع، أصيب الرجل بالذعر وقرر بسرعة زيارة قسم الطوارئ في مستشفى تان توك سينغ.

أجرى الأطباء هناك فحصا سريعا بالأشعة المقطعية، والذي كشف عن وجود كتلة فائقة الكثافة في مريء الرجل، لكنهم لم يتمكنوا من التأكد مما كانت عليه دون تنظير المريء، والذي يتضمن إدخال أنبوب صغير ومرن بكاميرا في نهايته، واكتشفوا بها أن الرجل لديه أخطبوط كامل عالق في حلقه.

وشارك معهد الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي (AGA) صورا مأخوذة من كاميرا المنظار الداخلي، وتُظهر المخلوق ذي المجسات الثمانية العالق في مريء الرجل.

في البداية، جرب الأطباء "تقنية الدفع" ولكن سرعان ما اتضح أن الأخطبوط لن ينزل للأسفل، والضغط المفرط قد يؤدي إلى تمزق المريء.

لذلك كان عليهم استخدام الملقط للإمساك بالمخلوق البحري وسحبه خارج المريء.

وليس من الواضح لماذا ابتلع الرجل الأخطبوط كله، ولكن لحسن الحظ تعافى جيدا وخرج من المستشفى بعد يومين.(سكاي نيوز عربية) 
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