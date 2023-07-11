29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
علق "أخطبوط" في حلقه... هكذا تم انقاذه
Lebanon 24
11-07-2023
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
صُدم الأطباء بسنغافورة لاكتشاف أخطبوط استقر في مريء رجل أثناء إجراء فحص الجهاز الهضمي لمعرفة سبب القيء لديه.
وأدرك الرجل السنغافوري أن هناك خطأ ما عندما بدأ بالتقيؤ بعد تناول وجبة تضمنت أخطبوطا نيئا.
Advertisement
وعندما أدرك أنه يعاني أيضا من مشكلة في البلع، أصيب الرجل بالذعر وقرر بسرعة زيارة قسم الطوارئ في مستشفى تان توك سينغ.
أجرى الأطباء هناك فحصا سريعا بالأشعة المقطعية، والذي كشف عن وجود كتلة فائقة الكثافة في مريء الرجل، لكنهم لم يتمكنوا من التأكد مما كانت عليه دون تنظير المريء، والذي يتضمن إدخال أنبوب صغير ومرن بكاميرا في نهايته، واكتشفوا بها أن الرجل لديه أخطبوط كامل عالق في حلقه.
وشارك معهد الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي (AGA) صورا مأخوذة من كاميرا المنظار الداخلي، وتُظهر المخلوق ذي المجسات الثمانية العالق في مريء الرجل.
في البداية، جرب الأطباء "تقنية الدفع" ولكن سرعان ما اتضح أن الأخطبوط لن ينزل للأسفل، والضغط المفرط قد يؤدي إلى تمزق المريء.
لذلك كان عليهم استخدام الملقط للإمساك بالمخلوق البحري وسحبه خارج المريء.
وليس من الواضح لماذا ابتلع الرجل الأخطبوط كله، ولكن لحسن الحظ تعافى جيدا وخرج من المستشفى بعد يومين.(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
07:30 | 2023-07-10
10/07/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
14:29 | 2023-07-10
10/07/2023 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
16:08 | 2023-07-10
10/07/2023 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟
Lebanon 24
الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟
07:03 | 2023-07-10
10/07/2023 07:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
13:57 | 2023-07-10
10/07/2023 01:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2023-07-11
مستخلص من هذه الزهرة يحسن نسبة السكر بالدم.. تعرفوا إليها!
02:00 | 2023-07-11
أمراض القلب... كيف يمكن الوقاية منها؟
00:48 | 2023-07-11
عدد المصابين بمرض السكري حول العالم سيرتفع... إليكم هذه الدراسة
23:29 | 2023-07-10
كيف تجعل من السباحة فرصة لإنقاص الوزن؟
23:00 | 2023-07-10
عادات صباحية تمنعكم من فقدان الوزن... اليكم هذه المعلومات
23:00 | 2023-07-10
مشروبات منعشة لحماية أجسامكم من الجفاف.. جرّبوها
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
11/07/2023 11:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
11/07/2023 11:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
11/07/2023 11:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact