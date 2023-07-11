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صحة
ما هي كمية اللحوم المسموح بها لكبار السن؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
14:00
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أعلن الدكتور يفغيني ارزاماستسيف، خبير التغذية الروسي أنه يمكن لكبار السن تناول 100-200 غرام من اللحوم في اليوم.
ويشير الخبير إلى أن اللحم ضروري لكبار السن لأنه يحتوي على البروتين الضروري لعمل الجسم بصورة طبيعية.
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ووفقا له، تساعد اللحوم البيضاء في الحفاظ على الأنسجة العضلية وتعزيز منظومة المناعة. كما أن البروتين يحفز إفراز الهرمونات.
ويشير، إلى أن تناول كمية كافية من البروتين يسمح بتجنب زيادة الوزن، حيث لن يسعى الجسم لتعويض نقص البروتين عن طريق الكربوهيدرات السكرية أو الدهون. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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