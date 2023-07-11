شرب القهوة كل يوم يساعد في إنقاص الوزن؟

كشف ديفيد وينر، أخصائي التدريب والتغذية في Freeletics، أن للقهوة تأثيراً على إنقاص الوزن.



وأثبتت بعض الأبحاث أن الكافيين يمكن أن يزيد من معدل الأيض بنحو ثلاثة إلى 11%، وكلما ارتفع معدل الأيض، كان من الأسهل بالنسبة لك حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن، وفقاً لوينر.

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ومع ذلك، لن تفقد وزنك بهذه الطريقة وحدها. مع أي خطة لخسارة الوزن، تحتاج إلى دمج تمارين القلب والأوعية الدموية، وتمارين القوة، وتناول نظام غذائي صحي ومغذي حتى تتمكن من إنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة".



وحللت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition، نحو 13 تجربة حالية تبحث في الصلة بين استهلاك القهوة وفقدان الوزن في أكثر من 600 مشارك.



وخلصت إلى أن "التحليل التلوي (التحليل الإحصائي) الحالي أظهر بشكل عام أن تناول الكافيين قد يعزز الوزن ومؤشر كتلة الجسم ويقلل من دهون الجسم".



ومع ذلك، حذر وينر من أنه في بعض الحالات، قد يكون لتأثير الكافيين على النوم تأثير معاكس.



وكانت هناك أيضا بعض الأبحاث حول الكافيين وتأثيراته على زيادة الوزن، حيث أثبت بعض الأشخاص الذين يشربون الكافيين أن لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ويعانون من صعوبة في النوم. ومع فقدان الوزن، يعد النوم أحد أهم العوامل لضمان نتائج خسارة الوزن.



هل من المقبول شرب القهوة كل يوم؟



علق وينز قائلا: "لا ينبغي أن يكون شرب القهوة كل يوم مشكلة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، طالما أنك تمارس تمارين رياضية كافية ووجبات مغذية في يومك أيضا. كل شيء باعتدال ضروري دائما في أي رحلة لإنقاص الوزن، لذلك من الجيد تناول فنجان قهوة عادي كل يوم. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نوع من أمراض القلب، فلن أوصي بشرب القهوة كل يوم، لأنها يمكن أن تزيد من ضغط الدم لديك".



ما هي كمية القهوة الآمنة؟



حذر وينر من أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يكون له تأثير سلبي. وقال: "إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تشرب الكثير من القهوة كما تفعل عادة، طالما أنها لا تتجاوز الحد الموصى به وهو 400 مغ من الكافيين، أو قد يؤدي ذلك إلى آثار ضارة بصحتك. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن القهوة ليست المصدر الوحيد للكافيين، ويمكن أن تستهلكه من خلال الشاي ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية دون أن تدرك ذلك". (روسيا اليوم)