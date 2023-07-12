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صحة

التمارين قبل الجراحة.. هل تسرع الشفاء؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 14:00
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حثّت دراسة جديدة في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا القائمين على البروتوكولات الطبية إلى تبني إجراء برنامج قصير من التدريب المتقطع عالي الكثافة قبل الجراحة، لأنه يساعد بشكل كبير في التعافي.

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وراجع الباحثون بيانات 12 دراسة سابقة، تضمنت بيانات 832 مريضاً خضعوا لتدريبات عالية الكثافة قبل الجراحة، إلى جانب مجموعة أخرى من المرضى للمقارنة، وفق "ساينس دايلي".

وقال الدكتور كاري كليفورد المشرف على البحث: "شملت الدراسة جميع أنواع العمليات الجراحية الكبرى، التي تستمر لأكثر من ساعتين، ومع فقدان دم متوقع بمعدل أكثر من 500 مل، وشملت جراحات الكبد والرئة والقولون والمستقيم والمسالك البولية وجراحات البطن الرئيسية المختلطة".

ودعت النتائج إلى التوصية ببرامج تدريبية للمرضى المقبلين على إجراء جراحة تستمر 4 إلى 6 أسابيع.

وأظهر الذين أجروا تدريبات متقطعة عالية الكثافة ما بين 4 و6 أسابيع قبل الجراحة انخفاضاً ثابتاً في مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 56%، مثل مضاعفات القلب والالتهاب الرئوي ومشاكل الأمعاء.

وقال كليفورد: "كانت النتيجة الأكثر أهمية هي التغيير في اللياقة القلبية التنفسية، وهو مقياس لمدى جودة امتصاص الجسم للأكسجين وتوصيله إلى العضلات والأعضاء خلال فترات طويلة من التمرين".
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