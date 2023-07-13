مجاناً... كيف تعالج نفسك من الاكتئاب؟

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أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا أن الرياضة أكثر فاعلية في علاج أعراض الاكتئاب والقلق، الخفيفة والمتوسطة، بمقدار مرة ونصف، من الجلسات النفسية وأدوية الاكتئاب والعلاج السلوكي.إذا شككت في قوة تلك الدراسة، فينبغي عليك معرفة أنها الدراسة الأكثر شمولا من نوعها، فقد نشرت "المجلة البريطانية للطب الرياضي" تقرير الدراسة، الذي تضمن 97 مراجعة منهجية، و1039 تجربة وأكثر من 128 ألف مبحوث.تختلف أساليب العلاج النفسي بين الدول، فتوصي الإرشادات الأميركية بالاستشارات والأدوية، باعتبارها نهج علاج أولي، في حين توصي الإرشادات الإكلينيكية الأسترالية بتغيير نمط الحياة أولا، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وتنظيم مواعيد النوم، قبل أن يلجأ الطبيب لترشيح الأدوية.بنت المنظومة الطبية الأسترالية إستراتيجيتها على مئات من التجارب البحثية، التي درست تأثير النشاط البدني على الاكتئاب والقلق، حتى توصل تحليل موسع للبحوث الحالية إلى أنه يجب أن يُنظر إلى النشاط البدني على أنه الخيار الأول لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أزمة نفسية، بنسبة نجاح تفوق فعالية الأدوية.شرح الباحثون في الدراسة الجديدة نقاطا ربما تساعدك على تحديد خطة تتضمن الوقت، والجهد المبذول، وطبيعة النشاط البدني، مع العلم أنها الدراسة الأولى التي تقيم آثار جميع أنواع النشاط البدني على الاكتئاب والقلق والاضطراب النفسي.وجد الباحثون أن جميع أنواع النشاط البدني والتمارين الرياضية كانت مفيدة، بما في ذلك التمارين الهوائية مثل المشي، وتمارين المقاومة، والبيلاتس، واليوغا، لكن كان للتمارين العالية الكثافة أثر إيجابي أكبر ضد الاكتئاب والقلق.لاحظ الباحثون ارتباط بعض الرياضات بمجموعة من الآليات النفسية والفسيولوجية المختلفة، على سبيل المثال، كان تأثير تمارين المقاومة العالية أقوى على مرضى الاكتئاب، بينما كانت تمارين اليوغا وغيرها من تمارين التأمل والتمدد أكثر فاعلية في تقليل القلق.كذلك كان للأنشطة التي تستغرق وقتا أطول تأثيرات أقل، مقارنة بالتمارين القصيرة والمتوسطة المدة، مما يعني أن الأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية لا يحتاجون الالتزام بممارسة تمارين مكثفة طويلة الأمد لتحقيق أقصى فائدة علاجية، بل تكفيهم 15 دقيقة لمدة 12 أسبوعا، من أجل تحقيق تغير إيجابي في صحتهم العقلية.من المهم التأكيد أن الباحثين لم يقترحوا استبعاد الدواء والاستشارة الطبية، بل اقترحوا أن يكون النشاط البدني جزءا أساسيا في خطة العلاج. (الجزيرة)