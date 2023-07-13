"داء ستيل"... نوع نادر من التهاب المفصل لدى البالغين

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يعد "داء ستيل" لدى البالغين، نوعاً نادراً من التهاب المفصل، ويمكن أن يسبب الحمى والطفح الجلدي والألم في المفاصل.ويعاني بعض المصابين بهذا النوع من التهاب المفصل، من نوبة واحدة فقط عند الإصابة، فيما قد تتكرر الحالة عند آخرين.ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى تدمير المفاصل المتضررة، وخاصة المعصمين، في حين يتضمن العلاج أدوية، مثل "بريدنيزون"، الذي يساعد في السيطرة على الالتهاب.الأعراض:- الحُمَّى.- الطفح الجلدي.التهاب الحلق.- ألم المفاصل وتورُّمها.- الألم العضلي.الأسباب:لا يُعرف على وجه الدقة ما الذي يسبب "داء ستيل" لدى البالغين، إذ يشك بعض الباحثين في أن الحالة ربما تنجم عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.المضاعفات:- تدمير المفصل.- التهاب القلب.- تراكم السوائل المفرط حول الرئة.- متلازمة تنشيط الخلايا البلعمية.